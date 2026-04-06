Herkes Parasını Çekse Bankalar Batar mı?

Eğer bir kriz söylentisi çıkar ve tüm mevduat sahipleri aynı anda bankaya gidip parasını çekmek isterse, bankanın elinde o an tüm talebi karşılayacak nakit bulunmadığı için ödeme yapılamaz. Bu duruma ekonomi literatüründe 'Likidite Krizi' deniyor. Teknik olarak bu durumdaki bir banka iflas etmiş sayılıyor.

Sistem Nasıl Korunuyor?

Ancak içerik üreticisi, sistemin bu tür felaket senaryolarına karşı korumasız olmadığını belirtiyor:

Merkez Bankası Devreye Giriyor: Böyle bir kriz anında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) devreye girerek bankaya acil durum kredisi açıyor ve krizin büyümesini engelliyor.

Devlet Sigortası: Bankadaki paranın bir kısmı devlet tarafından sigorta kapsamındadır. Yani bir banka batsa bile mevduatın belirli bir tutarı devlet güvencesi altındadır.

İçerik üreticisi videonun sonunda, olası bir panik dalgasının tüm toplumu etkileyeceğini hatırlatarak, 'Yükü hep beraber sırtlanırız, o yüzden böyle şeylere kalkışmayın' uyarısında bulundu.