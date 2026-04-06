Herkes Parasını Çekse Bankalar Batar mı?

Herkes Parasını Çekse Bankalar Batar mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 16:56

Sosyal medyada paylaşılan bir video, ekonomi dünyasının en çok merak edilen 'Herkes aynı anda parasını çekse bankalar batar mı?' sorusuna açıklık getirdi. İçerik üreticisi, bankacılık sisteminin işleyişini ve olası bir kriz anında devreye giren mekanizmaları basit bir örnekle anlattı.

İçerik üreticisinin anlattıklarına göre; bankalar topladıkları mevduatın tamamını kasalarında nakit olarak tutmuyor.

İçerik üreticisinin anlattıklarına göre; bankalar topladıkları mevduatın tamamını kasalarında nakit olarak tutmuyor.

Sistemin işleyişi şu şekilde özetleniyor:

Kredi Döngüsü: Diyelim ki bir bankaya 1 milyon lira yatırdınız. Banka, bu paranın yaklaşık 100 bin lirasını günlük nakit ihtiyaçları için kasada tutarken, geri kalan 900 bin lirayı ihtiyacı olan birine kredi olarak veriyor.

Kar Mekanizması: Banka bu krediden faiz kazanıyor. Kazandığı bu faizin bir kısmıyla sizin paranızın faizini ödüyor, geri kalanı ise bankanın kârı oluyor.

Likidite Krizi Nedir?

Likidite Krizi Nedir?

Eğer bir kriz söylentisi çıkar ve tüm mevduat sahipleri aynı anda bankaya gidip parasını çekmek isterse, bankanın elinde o an tüm talebi karşılayacak nakit bulunmadığı için ödeme yapılamaz. Bu duruma ekonomi literatüründe 'Likidite Krizi' deniyor. Teknik olarak bu durumdaki bir banka iflas etmiş sayılıyor.

Sistem Nasıl Korunuyor?

Ancak içerik üreticisi, sistemin bu tür felaket senaryolarına karşı korumasız olmadığını belirtiyor:

Merkez Bankası Devreye Giriyor: Böyle bir kriz anında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) devreye girerek bankaya acil durum kredisi açıyor ve krizin büyümesini engelliyor.

Devlet Sigortası: Bankadaki paranın bir kısmı devlet tarafından sigorta kapsamındadır. Yani bir banka batsa bile mevduatın belirli bir tutarı devlet güvencesi altındadır.

İçerik üreticisi videonun sonunda, olası bir panik dalgasının tüm toplumu etkileyeceğini hatırlatarak, 'Yükü hep beraber sırtlanırız, o yüzden böyle şeylere kalkışmayın' uyarısında bulundu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
