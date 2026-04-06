article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
26 Yıldır Kilitliydi: Film Setini Andıran Gizemli Kale Ziyarete Açılıyor!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 14:05

Erzurum’un Oltu ilçesinde yıllardır sessizliğe gömülen tarihi kale için beklenen adım atılıyor. Urartu dönemine kadar uzandığı düşünülen yapı, 26 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Yıkım riski nedeniyle uzun süredir kapalı olan kale, kapsamlı bir restorasyon süreciyle güvenli hale getirilecek.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan ve köklü geçmişiyle dikkat çeken Oltu Kalesi, yıllar sonra yeniden ziyarete açılmak üzere restore ediliyor.

Milattan önce 4’üncü yüzyılda Urartular tarafından inşa edildiği değerlendirilen kale, hem mimarisi hem de dik kayalıklar üzerindeki konumuyla bölgenin en dikkat çekici yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana kurulu olan kale, geçmişte ziyarete açıkken zamanla oluşan yıkım riski nedeniyle kademeli olarak kapatıldı ve tam 26 yıldır sessizliğe büründü. Tarih boyunca yalnızca savunma amaçlı değil, Osmanlı döneminde bir süre kervansaray olarak da kullanılan yapı, çok katmanlı geçmişiyle adeta bir medeniyetler hafızası niteliği taşıyor.

Kesme taş işçiliği ve binlerce yıla yayılan mimari dokusuyla dikkat çeken kale; Bizans’tan Selçuklu’ya, Akkoyunlu ve Karakoyunlu’dan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyor.

Her dönemde onarımlarla ayakta tutulan yapının dış surları zamanla yok olsa da, “Ehmedek” olarak bilinen iç kale hâlâ tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. İç kalede sarnıçlar, bir türbe, bir şapel ve muhafızlara ait yaşam alanları bulunuyor.

Kaleyi daha da özel kılan detaylardan biri ise savunma dönemlerine ait akılcı mühendislik çözümleri. Ehmedek’ten Oltu Çayı’na kadar uzanan gizli su yolu, kuşatma anlarında yaşamın devamını sağlayan stratejik bir unsur olarak dikkat çekiyor. Ayrıca doğu eteğinde yer alan ve Selçuklulara uzanan tarihi hamamın, künkler aracılığıyla iç kale ile bağlantılı olduğu biliniyor.

Restorasyon süreci, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek.

Proje, Oltu Belediyesi koordinasyonunda yürütülecek ve kalenin özgün yapısına sadık kalınarak yeniden ayağa kaldırılması hedeflenecek.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, kalenin yalnızca ilçe için değil Türkiye için de büyük bir değer taşıdığını vurgulayarak, yapının şehrin ortasında ana kaya üzerine kurulu olmasıyla eşsiz bir örnek sunduğunu belirtiyor.

Yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanan çalışmaların ardından kalenin yeniden ziyarete açılması hedefleniyor.

Restorasyonla birlikte yalnızca kale değil, çevresindeki Selçuklu hamamlarının da gün yüzüne çıkarılması planlanıyor. Bölgenin bir turizm rotasına dönüştürülmesi amaçlanırken, ziyaretçilerin burada daha uzun vakit geçirebileceği sosyal alanların da oluşturulması planlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın