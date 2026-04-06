26 Yıldır Kilitliydi: Film Setini Andıran Gizemli Kale Ziyarete Açılıyor!

Milattan önce 4’üncü yüzyılda Urartular tarafından inşa edildiği değerlendirilen kale, hem mimarisi hem de dik kayalıklar üzerindeki konumuyla bölgenin en dikkat çekici yapılarından biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik bir alana kurulu olan kale, geçmişte ziyarete açıkken zamanla oluşan yıkım riski nedeniyle kademeli olarak kapatıldı ve tam 26 yıldır sessizliğe büründü. Tarih boyunca yalnızca savunma amaçlı değil, Osmanlı döneminde bir süre kervansaray olarak da kullanılan yapı, çok katmanlı geçmişiyle adeta bir medeniyetler hafızası niteliği taşıyor.