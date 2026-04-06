26 Yıldır Kilitliydi: Film Setini Andıran Gizemli Kale Ziyarete Açılıyor!
Erzurum’un Oltu ilçesinde yıllardır sessizliğe gömülen tarihi kale için beklenen adım atılıyor. Urartu dönemine kadar uzandığı düşünülen yapı, 26 yıl aradan sonra yeniden gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Yıkım riski nedeniyle uzun süredir kapalı olan kale, kapsamlı bir restorasyon süreciyle güvenli hale getirilecek.
Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan ve köklü geçmişiyle dikkat çeken Oltu Kalesi, yıllar sonra yeniden ziyarete açılmak üzere restore ediliyor.
Kesme taş işçiliği ve binlerce yıla yayılan mimari dokusuyla dikkat çeken kale; Bizans’tan Selçuklu’ya, Akkoyunlu ve Karakoyunlu’dan Osmanlı’ya kadar birçok medeniyetin izlerini taşıyor.
Restorasyon süreci, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle, Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilecek.
Yaklaşık 2 yıl sürmesi planlanan çalışmaların ardından kalenin yeniden ziyarete açılması hedefleniyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
