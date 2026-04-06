Herkesin Evinde Var: Kokusu Sigaradan Katbekat Zararlı Çıktı!

Gülistan Başköy
06.04.2026 - 13:27

Her evde bulunan kokulu mumlarla ilgili araştırmalar oldukça dikkat çekici. Uzmanlara göre bu masum görünen ürünler, sigara dumanına benzer hatta bazı durumlarda daha yoğun zararlı maddeler yayabiliyor. Özellikle kapalı ve havalandırılmayan ortamlarda yakıldığında risk katlanıyor. Solunum yolu hastalıklarından cilt problemlerine kadar birçok soruna yol açabileceği belirtiliyor.

Evde hoş bir koku yaratmak, ortamı daha huzurlu ve estetik hale getirmek için sıkça tercih edilen kokulu mumlar, sanıldığı kadar zararsız olmayabilir.

ABD’de Güney Carolina Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, bu ürünlerin iç mekan hava kalitesi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabileceğini ortaya koydu.

Araştırmaya göre, kokulu mumlar yakıldığında havaya yayılan zararlı maddeler, sigara dumanında bulunan toksinlerle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor.

Sigara dumanıyla benzer toksinler yayıyor

Uzmanlar, kokulu mumların yanması sırasında ortaya çıkan dumanın;

  • Partikül madde (PM2.5)

  • Benzen

  • Formaldehit

  • Uçucu organik bileşikler (VOC’ler) gibi insan sağlığı için zararlı maddeler içerdiğini belirtiyor.

Bu maddeler, uzun süre solunduğunda solunum yollarını etkileyerek ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor.

Bir saatlik mum, bir sigaraya eş değer olabilir

Missouri’de çevre toksikolojisi alanında çalışan çocuk doktoru Andrew Sledd, dikkat çeken bir karşılaştırma yapıyor. Sledd’e göre, kokulu bir mumun yaklaşık bir saat boyunca yakılması, tek bir sigara içmekle benzer zararlı etkilere yol açabiliyor.

Hatta bazı araştırmalar, belirli kokulu mumların veya tütsülerin, sigaraya kıyasla daha fazla partikül madde yayabildiğini ortaya koyuyor.

İçindeki is düşündüğünüzden daha tehlikeli

Mumlar yandığında ortaya çıkan is, sadece basit bir duman değil. Uzmanlara göre bu is;

  • Çinko

  • Kalay

  • Kurşun gibi ağır metaller içerebiliyor.

En büyük risk ise bu parçacıkların doğrudan solunması. Çünkü mumlarda, sigaralardaki gibi zararlı maddeleri filtreleyen bir sistem bulunmuyor. Bu da toksik parçacıkların doğrudan ortama yayılmasına ve akciğerlere ulaşmasına neden oluyor.

Kapalı ortamda risk katlanıyor

Araştırmayı yürüten isimlerden Dr. Amid Hamid, özellikle küçük ve havalandırılmayan alanlara dikkat çekiyor.

Hamid’e göre:

  • Camları kapalı ortamda yakılan mumlar havayı hızla kirletiyor

  • Astım ve egzama riskini artırabiliyor

  • Düzenli kullanımda sağlık sorunlarına zemin hazırlayabiliyor

Bu nedenle uzmanlar, mum kullanımı sonrası mutlaka ortamın havalandırılması gerektiğini vurguluyor.

Kokulu mum kullanmayı tamamen bırakmak istemeyenler için daha güvenli seçenekler de bulunuyor.

Uzmanların önerileri:

  • Parafin yerine balmumu tercih edin

  • Soya veya hindistan cevizi bazlı mumlar kullanın

  • Mum yaktıktan sonra mutlaka ortamı havalandırın

  • Küçük ve kapalı alanlarda uzun süre mum yakmaktan kaçının

Bu alternatifler, daha az is ve toksin üreterek riski azaltabiliyor.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
right-dark
1
1
0
0
0
0
0
