Yaşlılar Sütle, Gençler Sade Tüketiyor

Yaşlılar Sütle, Gençler Sade Tüketiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.04.2026 - 10:17

Sakarya’nın Hendek ilçesinde küçük bir dükkanda üretilen “Baniçka” böreği, ne gösterişli tariflere ne de katkı maddelerine ihtiyaç duyuyor. Sadece su, tuz ve sıvı yağla hazırlanan bu sade lezzet, nesilden nesile aktarılan bir ustalığın ürünü olarak dikkat çekiyor.

Bu özel böreğin arkasındaki isim ise Kenan Coşkun.

Bu özel böreğin arkasındaki isim ise Kenan Coşkun.

1975 yılında henüz çırakken adım attığı dükkanda yıllarca çalışan Coşkun, 2006 yılında işletmeyi devralarak ustalarından öğrendiği tarifi aynen sürdürmeye devam etti. Bugün hala aynı yöntemlerle üretim yapan Coşkun, yılların emeğini ve geleneğini yaşatmanın gururunu taşıyor.

Halk arasında “Bulgar böreği” olarak da bilinen Baniçka, aslında Balkan kültürünün bir yansıması.

Halk arasında “Bulgar böreği” olarak da bilinen Baniçka, aslında Balkan kültürünün bir yansıması.

Hendek’te kendine özgü bir kimlik kazanan bu börek, zamanla ilçenin simgelerinden biri haline gelmiş durumda. Sadece Hendeklilerin değil, çevre illerden gelen ziyaretçilerin de uğramadan geçmediği bir lezzet.

Böreğin en dikkat çeken özelliği ise sadeliği. İçeriğinde katkı maddesi bulunmuyor. Yıllardır aynı tarifle, aynı özenle hazırlanıyor. Coşkun’a göre bu doğallık, lezzetin sırrını oluşturuyor. “Yıllardır hiç değiştirmedik” diyen usta, bu geleneği korumanın en önemli önceliği olduğunu söylüyor.

Baniçka’nın sadece yapımı değil, tüketim şekli de ilginç bir kültürü yansıtıyor.

Baniçka’nın sadece yapımı değil, tüketim şekli de ilginç bir kültürü yansıtıyor.

Özellikle yaşlılar bu böreği sütle birlikte tüketmeyi tercih ediyor. Bu alışkanlık, geçmişten bugüne taşınan bir gelenek olarak sürdürülüyor. Gençler ise daha çok sade yemeyi tercih ediyor.

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
