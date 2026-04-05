Bir Zincir Markette Gizli Çekim Yapan Doktor, Raflardaki Tehlikeleri İfşa Etti!

'Mikrobu öldürüyoruz ama kendi hücrelerimize de zarar veriyoruz,' diyen Yıldırım, reyonu 'kimyasal deposu' olarak tanımladı.

Dondurulmuş gıdalar ve hazır erişteler (noodle) önünde sert eleştirilerde bulunan Dr. Yıldırım, 'İçindekileri okumanızı tavsiye ederim, dondurulmuş gıdalar en ciddi obezite faktörüdür. Bunu kediye bile vermem!' diyerek tepkisini dile getirdi.

Tüm marketi gezen Dr. Yusuf Yıldırım, sağlıklı bulup satın alabildiği tek ürünün cam şişedeki su olduğunu gösterdi. Videonun sonunda 'Bir su aldık marketten, şifa olur inşallah,' diyerek sağlıklı gıda bulmanın zorluğuna dikkat çeken Yıldırım'ın bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.