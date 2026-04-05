Bir Zincir Markette Gizli Çekim Yapan Doktor, Raflardaki Tehlikeleri İfşa Etti!

etiket Bir Zincir Markette Gizli Çekim Yapan Doktor, Raflardaki Tehlikeleri İfşa Etti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.04.2026 - 15:03

Sağlıklı yaşam üzerine yaptığı paylaşımlarla bilinen Dr. Yusuf Yıldırım, bu kez bir markete girerek raflardaki ürünlerin gerçek yüzünü ortaya çıkardı. Meyve-sebze reyonundan temizlik ürünlerine kadar geniş bir inceleme yapan Yıldırım, tüketicilere çarpıcı uyarılarda bulundu.

Marketin manav reyonunda incelemelerine başlayan Dr. Yıldırım, sebze ve meyvelerin üzerindeki ilaç kalıntılarına (pestisit) dikkat çekti.

Marketin manav reyonunda incelemelerine başlayan Dr. Yıldırım, sebze ve meyvelerin üzerindeki ilaç kalıntılarına (pestisit) dikkat çekti.

Yeşilliklerin üzerindeki pestisit oranının korkutucu boyutlarda olabileceğini belirten Yıldırım, olgunlaşmayı hızlandırmak için özel kağıtlara sarılan meyvelerin (armut, portakal vb.) daha büyük bir tehlike saçtığını vurguladı.

Paketli gıdalar ve atıştırmalık reyonuna geçen Dr. Yıldırım, çocukların ilgisini çeken renkli paketlerin aslında sağlık açısından birer 'tuzak' olduğunu söyledi. Şekerli içecekler ve meyveli sodaların doğal içeriğinin tamamen bozulduğunu belirten uzman, bu ürünlerin insan vücuduna faydadan çok zarar verdiğini ifade etti.

Islak mendil ve antibakteriyel temizleyicilerin kullanımına da değinen Yıldırım, bu ürünlerin kalıntılarının yemek yediğimiz yüzeylerde kalarak hücrelerimize zarar verdiğini belirtti.

Islak mendil ve antibakteriyel temizleyicilerin kullanımına da değinen Yıldırım, bu ürünlerin kalıntılarının yemek yediğimiz yüzeylerde kalarak hücrelerimize zarar verdiğini belirtti.

'Mikrobu öldürüyoruz ama kendi hücrelerimize de zarar veriyoruz,' diyen Yıldırım, reyonu 'kimyasal deposu' olarak tanımladı.

Dondurulmuş gıdalar ve hazır erişteler (noodle) önünde sert eleştirilerde bulunan Dr. Yıldırım, 'İçindekileri okumanızı tavsiye ederim, dondurulmuş gıdalar en ciddi obezite faktörüdür. Bunu kediye bile vermem!' diyerek tepkisini dile getirdi.

Tüm marketi gezen Dr. Yusuf Yıldırım, sağlıklı bulup satın alabildiği tek ürünün cam şişedeki su olduğunu gösterdi. Videonun sonunda 'Bir su aldık marketten, şifa olur inşallah,' diyerek sağlıklı gıda bulmanın zorluğuna dikkat çeken Yıldırım'ın bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
