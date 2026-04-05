Buzdolabını Magnetle Dolduranlara Uyarı Geldi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.04.2026 - 12:39

Tatillerden aldığımız hatıra magnetler, nişan hediyelikleri, çocuklarımızın çizimleri derken buzdolabımız dolup taşıyor. Peki bu magnetlerin zararlı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Uzmanlar özellikle yeni nesil buzdolaplarında bu durumun bazı riskler taşıyabileceğini söylüyor.

Evlerimizin vazgeçilmezlerinden biri olan buzdolabı magnetleri bizim için sadece dekoratif bir detaydan ibaret.

Ancak son dönemde yapılan uyarılar, bu alışkanlığın tamamen zararsız olmadığını ortaya koydu. 

Özellikle yeni model buzdolaplarında kapak kısmında yer alan dijital ekranlar, sensörler ve elektronik devreler, güçlü mıknatıslardan etkilenebiliyor. Uzmanlara göre, özellikle neodimyum gibi güçlü mıknatıs içeren magnetler, bu hassas sistemlerin çalışma dengesini bozabiliyor. Bu durum ilk başta fark edilmese de zamanla cihazda arızalara yol açabiliyor.

Bir diğer risk ise fiziksel hasar.

Magnetlerin arka yüzeyinde bulunan sert parçalar ya da zamanla oluşan paslanma, buzdolabının yüzeyinde çizik ve lekeler bırakabiliyor. Özellikle parlak ve inox yüzeylerde bu izler daha belirgin hale geliyor.

Her ne kadar sıradan ve zararsız bir alışkanlık gibi görünse de, uzmanlar buzdolabı üzerinde fazla ve güçlü magnet kullanımından kaçınılması gerektiğini belirtiyor.

Daha az magnet kullanmak ve özellikle elektronik panel bulunan bölümleri boş bırakmak, olası riskleri en aza indirmenin en basit yolu olarak gösteriliyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
