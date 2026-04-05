article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Görüntüler Türkiye'den: İş Makineleri Bile Karın Altında Kayboldu!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.04.2026 - 10:48

Havalar ısınmaya başladı, çoğumuz “artık kış bitti” diye düşünürken Türkiye’nin bazı noktalarında kış hâlâ tüm sertliğiyle devam ediyor. Özellikle Doğu Anadolu’da tablo tam tersine dönmüş durumda. Erzincan’da nisan ayına girilmesine rağmen karla mücadele sürüyor. Üstelik öyle böyle değil! Bazı bölgelerde kar kalınlığı 4 metreyi aşmış durumda.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kentte kış mevsimi zaten oldukça sert geçmişti.

Son yılların en yoğun kar yağışlarından biri yaşanırken, ekipler hâlâ bu yoğunluğun etkilerini temizlemekle uğraşıyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde kış, takvimden bağımsız şekilde devam ediyor.

Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Başköy kara yolundaki Spikor Geçidi.

2 bin 390 metre rakıma sahip bu noktada, nisan ayında bile karla mücadele çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

Karayolları ekipleri, günlerdir kapalı olan yolu yeniden ulaşıma açmak için adeta zamana karşı yarışıyor. Ancak iş hiç de kolay değil. Yer yer 4 metreyi geçen kar kütleleri, dev iş makinelerinin bile boyunu aşmış durumda.

Kar temizleme araçları, metrelerce yüksekliğe ulaşan kar yığınlarını parçalayarak yolu açmaya çalışıyor.

Yoğun tipi ve sert hava koşulları ise çalışmaları daha da zorlaştırıyor. Ekipler ise tüm zorluğa rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın