"Zenginlik Gelip Geçici" Dedi, Yarım Asırlık Emeğini Bedavaya Devrediyor!

"Zenginlik Gelip Geçici" Dedi, Yarım Asırlık Emeğini Bedavaya Devrediyor!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Kayseri’de yarım asra yaklaşan emeğiyle taşlara şekil veren 56 yaşındaki usta Ali İnal, yılların birikimini geleceğe aktarmak için adeta zamanla yarışıyor. Onun için ne kazanç ne de ün önemli. Tek hedefi, yok olmaya yüz tutan taş ustalığını yeni nesillere öğretmek.

Talas ilçesinde doğup büyüyen İnal’ın hikayesi, erken yaşta hayatın yükünü omuzlamasıyla başladı.

Talas ilçesinde doğup büyüyen İnal’ın hikayesi, erken yaşta hayatın yükünü omuzlamasıyla başladı.

Eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan usta, farklı işlerde çalıştıktan sonra yolunu taşla kesiştirdi. Bu karşılaşma ise onun hayatının dönüm noktası oldu.

Mesleğe ilk adımını attığı günden bu yana çekiç, murç ve kalem gibi aletleri elinden düşürmeyen İnal, yıllar içinde adeta taşla konuşmayı öğrendi.

Mesleğe ilk adımını attığı günden bu yana çekiç, murç ve kalem gibi aletleri elinden düşürmeyen İnal, yıllar içinde adeta taşla konuşmayı öğrendi.

Granitten mermerine kadar birçok doğal malzemeyi işleyen usta, köprülerden kubbelere, minarelerden tarihi yapılara kadar sayısız projede iz bıraktı.

Bugün ise bilgisini paylaşmanın peşinde. Talas Restorasyon Eğitim Merkezi’nde usta öğretici olarak çalışan İnal, mesleğin unutulmaması için gönüllü olarak öğrenci yetiştiriyor.

“Taş sevgisi anlatılmaz, yaşanır” diyen İnal, işine olan bağlılığını şu sözlerle dile getiriyor:

“Taş sevgisi anlatılmaz, yaşanır” diyen İnal, işine olan bağlılığını şu sözlerle dile getiriyor:

“Bu meslekte para hiçbir zaman önceliğim olmadı. Benim derdim, öğrendiğim her şeyi benden sonrakilere aktarmak. Çünkü bu meslek kaybolursa, aslında bir kültür de yok olur.”

Mimar Sinan’ın memleketinde bu işi yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyleyen usta, taşın insan hayatındaki yerini de vurguluyor:

“Doğduğumuz evden, yaşadığımız yapılara kadar taş hayatımızın her yerinde. Ama artık bu işi yapacak usta yetişmiyor. Bizim amacımız bu geleneğin devam etmesi.”

Yıllardır ücretsiz eğitim vererek onlarca çırak yetiştiren İnal, en büyük mutluluğunu ise öğrencilerinin başarılarında buluyor.

Yıllardır ücretsiz eğitim vererek onlarca çırak yetiştiren İnal, en büyük mutluluğunu ise öğrencilerinin başarılarında buluyor.

Ona göre gerçek miras, geride bırakılan eserler ve yetiştirilen insanlar.

“Dünyada misafiriz” diyen usta, sözlerini şöyle tamamlıyor:

“Benim için önemli olan, bu sanatın benden sonra da yaşaması. Zenginlik gelip geçici ama bu meslek kalıcı.”

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
