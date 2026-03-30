İstanbul’da Sonu 'Köy' ile Biten Semt İsimlerinin Gerçek Hikayesi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 17:05

Kadıköy, Vaniköy, Feriköy... Bu semtlerin ismi neden hep 'köy' diye bitiyor hiç merak ettiniz mi? İstanbul’un “köy”lü semtlerinin isim hikayeleri düşündüğünüzden çok daha eskiye ve ilginç detaylara uzanıyor. Bugün kalabalık ve modern görünen bu yerlerin çoğu, aslında geçmişte birer köy yerleşimiydi. Kimi bir kadının ya da padişahın adıyla, kimi göçlerle, kimi ise coğrafi özelliklerle anılmaya başlandı. 

İşte İstanbul’daki “köy”lü semtlerin isimlerinin hikayeleri...

Ortaköy

Ortaköy, antik çağda Arkheion/Argion, Bizans döneminde ise Ayios Fokas olarak bilinen bir balıkçı köyüdür. Köyün dere vadisinin ortasında kurulmuş olması nedeniyle “Ortaköy” adı verilmiştir. Zamanla dere kaybolmuş olsa da isim kalmıştır.

Kadıköy

Kadıköy, M.Ö. 685 yılında kurulan antik Khalkedon üzerine kurulmuştur. Osmanlı döneminde, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul’un ilk kadısı olan Celalzade Hızır Bey’e arpalık olarak verilmesiyle “Kadı’nın köyü” anlamında Kadıköy adını almıştır.

Bakırköy

Bakırköy’ün adı Bizans döneminde Hebdomon ve Makrohori (Uzunköy) olarak geçerken Osmanlı’da Makriköy’e dönüşmüştür. Cumhuriyet döneminde ise Atatürk’ün isteğiyle Türkçeleştirilerek Bakırköy adını almıştır.

Feriköy

Feriköy’ün ismi, 18. ve 19. yüzyıllarda bölgede yaşayan Fransız tüccar Mösyö Feri’den gelmektedir. Bölgeye yerleşip köşk yaptıran Feri’nin adı zamanla “Feri’nin köyü” anlamında Feriköy’e dönüşmüştür.

Sefaköy

Sefaköy, ilk olarak Safraköy adıyla bilinirdi. 19. yüzyılda Deliorman’dan gelen Türk göçmenler tarafından kurulmuş ve kurucusu Karaömeroğlu İbrahim Safra’nın adı verilmiştir. Zamanla halk arasında Sefaköy’e dönüşmüştür.

Arnavutköy

İstanbul’un fethinden sonra bölgeye yerleştirilen Arnavut göçmenlerden dolayı bu isim verilmiştir. “Arnavutların köyü” anlamına gelir.

Mecidiyeköy

Mecidiyeköy, Sultan Abdülmecid döneminde Balkanlardan gelen göçmenlerin yerleştirilmesiyle kurulan bir köydür. Padişahın adına ithafen “Mecidiye Köyü” olarak anılmıştır.

Yeşilköy

Eski adı Ayastefanos olan semt, bir azizin kemiklerinin burada bulunması nedeniyle bu isimle anılmıştır. Cumhuriyet döneminde Türkçeleştirilerek Yeşilköy adını almıştır. Bir rivayete göre Halit Ziya Uşaklıgil’in önerisiyle bu isim verilmiştir.

Vaniköy

Vaniköy, adını 17. yüzyılda Van’dan gelip buraya yerleşen din âlimi Vani Mehmed Efendi’den alır. Kurduğu yapılar ve yerleşimle birlikte köy, “Vani’nin köyü” olarak anılmaya başlanmıştır.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
