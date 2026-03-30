65 Yılın En Kurak Döneminden Sonra Baraj Doldu Taştı: Su Tahliyesi Yapılıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 14:23

Hatay’da geçen yıl kuraklıkla gündeme gelen barajdan bu yıl bambaşka görüntüler geliyor. 65 yılın en kurak döneminde neredeyse tamamen kuruyan Yayladağı Barajı, yoğun yağışlarla ağzına kadar doldu. Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşınca su tahliyesi başladı. 

Yayladağı Barajı, geçen yıl yaşanan kuraklıkla hafızalara kazınmıştı.

65 yılın en kurak döneminin etkisiyle su seviyesi kritik seviyelere kadar düşmüş, baraj neredeyse tamamen kurumuştu. Ancak bu yıl tablo tamamen tersine döndü.

2026’nın ilk aylarında etkili olan yoğun yağışlar, barajı adeta yeniden hayata döndürdü.

Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşan barajda, taşkın riskine karşı kontrollü su tahliyesi yapılmaya başlandı. Havadan çekilen görüntülerde ise barajın doluluğu net şekilde gözler önüne serildi.

Bölgede yaşanan bu değişim, özellikle çiftçiler için büyük bir rahatlama anlamına geliyor. Geçtiğimiz yıl su yetersizliği nedeniyle zor günler geçiren üreticiler, bu sezon umutlu.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, bu yılın adeta “bereket yılı” olduğunu vurguladı.

Yalçın, “Bu yıl mevsimsel olarak çok bereketli bir yılı geçirmiş oluyoruz. Barajımız 10 yıl sonra ilk defa yüzde 100 doluluk seviyesine erişti” diyerek yaşanan değişimi özetledi.

Başkan Yalçın, barajın sadece tarım için değil, içme suyu açısından da kritik olduğunu belirtti. Yayladağı Barajı’nın yaklaşık 6,4 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu hatırlatan Yalçın, buradan özellikle Samandağ hattına içme suyu sağlandığını ifade etti. Bu yıl doluluk sayesinde su sıkıntısı yaşanmayacağını da ekledi.

Geçen yılın zorlu geçtiğini de hatırlatan Yalçın, “Son 65 yılın en kurak sezonuydu ama şükürler olsun ki bu mevsim çok bereketli geçti” sözleriyle durumu özetledi.

Ayrıca ilçede 1994’ten bu yana en yoğun yağışların görüldüğünü belirtti.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
