65 Yılın En Kurak Döneminden Sonra Baraj Doldu Taştı: Su Tahliyesi Yapılıyor

Yalçın, “Bu yıl mevsimsel olarak çok bereketli bir yılı geçirmiş oluyoruz. Barajımız 10 yıl sonra ilk defa yüzde 100 doluluk seviyesine erişti” diyerek yaşanan değişimi özetledi.

Başkan Yalçın, barajın sadece tarım için değil, içme suyu açısından da kritik olduğunu belirtti. Yayladağı Barajı’nın yaklaşık 6,4 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu hatırlatan Yalçın, buradan özellikle Samandağ hattına içme suyu sağlandığını ifade etti. Bu yıl doluluk sayesinde su sıkıntısı yaşanmayacağını da ekledi.