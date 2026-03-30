65 Yılın En Kurak Döneminden Sonra Baraj Doldu Taştı: Su Tahliyesi Yapılıyor
Hatay’da geçen yıl kuraklıkla gündeme gelen barajdan bu yıl bambaşka görüntüler geliyor. 65 yılın en kurak döneminde neredeyse tamamen kuruyan Yayladağı Barajı, yoğun yağışlarla ağzına kadar doldu. Doluluk oranı yüzde 100’e ulaşınca su tahliyesi başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yayladağı Barajı, geçen yıl yaşanan kuraklıkla hafızalara kazınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026’nın ilk aylarında etkili olan yoğun yağışlar, barajı adeta yeniden hayata döndürdü.
Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, bu yılın adeta “bereket yılı” olduğunu vurguladı.
Geçen yılın zorlu geçtiğini de hatırlatan Yalçın, “Son 65 yılın en kurak sezonuydu ama şükürler olsun ki bu mevsim çok bereketli geçti” sözleriyle durumu özetledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın