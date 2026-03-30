Psikolojiye Göre Tokken Yemek Ne Anlama Geliyor?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.03.2026 - 11:50

Karnınız tok olmasına rağmen bir şeyler atıştırma isteği mi geliyor? Yalnız değilsiniz, bu durum birçok kişinin yaşadığı bir döngü. Üstelik sebebi açlık değil, çoğu zaman duygular! Psikoloji bu durumu “duygusal yeme” olarak tanımlıyor. Stres, sıkıntı ya da can sıkıntısı gibi hisler sizi mutfağa yönlendiriyor olabilir. 

Gelin, tokken gelen o yeme isteğinin arkasındaki gerçeğe birlikte bakalım!

Hepimizin başına geliyor.

Karnınız aslında tok ama canınız bir şeyler yemek istiyor. Özellikle tatlı, abur cubur ya da “rahatlatan” yiyecekler gözünüze daha çekici geliyor. Peki bu gerçekten açlık mı?

Uzmanlara göre çoğu zaman değil.

Psikolojide bu durum “duygusal yeme” olarak adlandırılıyor. Yani fiziksel açlıktan değil, duygusal ihtiyaçlardan kaynaklanan bir yeme isteği. Bir nevi yemek, duygularla baş etme aracı haline geliyor.

Peki neden böyle oluyor?

Gün içinde yaşadığımız stres, kaygı, sıkıntı ya da hayal kırıklığı gibi duygular bazen bastırılması zor hale gelebiliyor. İşte tam bu noktada beyin hızlı bir çözüm arıyor. Ve en kolay ulaşılabilir “ödül” genellikle yemek oluyor.

Çünkü yemek yemek sadece fiziksel bir eylem değil; aynı zamanda beynimizde mutlulukla ilişkili kimyasalları da harekete geçiriyor. Yediğimizde kısa süreli bir rahatlama hissediyoruz. Ama bu his geçici.

Sorun da burada başlıyor...

Çünkü bu rahatlama hissi tekrar tekrar yaşanmak isteniyor. Böylece farkında olmadan bir döngü oluşuyor:

Duygu 👉 yemek 👉 kısa rahatlama 👉 tekrar yeme isteği

Bu döngü zamanla alışkanlığa dönüşebiliyor.

Duygusal yemenin bir diğer önemli noktası ise kökeni.

Uzmanlara göre bu durumun temelleri çocukluk dönemine kadar uzanabiliyor. Örneğin küçükken yemekle ödüllendirilen ya da yemek üzerinden teselli edilen bireyler, yetişkinlikte de benzer bir ilişki kurabiliyor.

Peki bunu nasıl ayırt edebiliriz?

Aslında oldukça basit birkaç ipucu var:

Fiziksel açlık yavaş yavaş gelir. Duygusal açlık ise aniden.

Fiziksel açlıkta her türlü yemek kabul edilebilir. Duygusal açlıkta ise genelde spesifik şeyler isteriz.

Ve en önemlisi yedikten sonra fiziksel açlıkta tatmin hissi gelirken, duygusal yemede çoğu zaman suçluluk veya pişmanlık hissi ortaya çıkar.

Peki çözüm ne?

İlk adım fark etmek. Gerçekten aç mıyım, yoksa bir duyguyu bastırmaya mı çalışıyorum? Bu soruyu sormak bile süreci değiştirebilir. Duygularla baş etmenin farklı yollarını geliştirmek, stres yönetimi tekniklerini öğrenmek ve gerekirse destek almak da bu döngüyü kırmada önemli rol oynuyor.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
