article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Topkapı Sarayı'nda Ne Masa Var Ne Sandalye: Peki Neden?

Topkapı Sarayı'nda Ne Masa Var Ne Sandalye: Peki Neden?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 13:47

Topkapı Sarayı’nı gezenlerin çoğu aynı şeyi düşünüyor: “Bu kadar büyük bir saray ama masa nerede, sandalye nerede?” İlk bakışta eksiklik gibi görünen bu detay aslında bilinçli bir tercih. Üstelik arkasında koca bir yaşam kültürü yatıyor. Osmanlı saray hayatı, Batı’daki görkemli saray anlayışından oldukça farklıydı. Gösterişten çok alışkanlıklar belirleyiciydi. 

Gelin, bu şaşırtıcı detayın nedenine birlikte bakalım!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Topkapı Sarayı’na adım atanların büyük bir kısmı benzer bir şaşkınlık yaşıyor.

İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Topkapı Sarayı’na adım atanların büyük bir kısmı benzer bir şaşkınlık yaşıyor.

Çünkü beklenti genelde Batı sarayları gibi dev merdivenler, yüksek tavanlı salonlar ve bolca mobilya oluyor. Ama karşılaşılan manzara çok daha sade.

Koca saray ama ortada masa yok, sandalye yok. Peki neden?

Aslında bu durum bir eksiklik değil, doğrudan bir yaşam biçiminin yansıması. Osmanlı’nın kökeni, Orta Asya’daki konar-göçer Türk kültürüne dayanıyor. Ve bu kültürün izleri, saray mimarisine kadar taşınmış durumda.

Konar-göçer hayatta sabit eşyalar pek beklenmez.

Konar-göçer hayatta sabit eşyalar pek beklenmez.

Çadır kurulur, toplanır, taşınır. İşte Topkapı Sarayı’nın avlulu yapısı da tam olarak bu mantığın devamı gibi. Avlular, eski çadır düzenini; çevresindeki yapılar ise o çadırların kalıcı hâlini andırıyor.

Mobilya meselesi de tam burada devreye giriyor. Osmanlı’da yemekler yerde, “sini” adı verilen yuvarlak tepsiler etrafında yenirdi. Yani masa zaten yoktu. Aynı şekilde oturma düzeni de yere yakındı; minderler, halılar ve yer yatakları kullanılıyordu. Sandalye ise günlük hayatın bir parçası değildi.

Bu yüzden sarayda masa ve sandalye olmaması aslında şaşırtıcı değil; tam tersine oldukça tutarlı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın