article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Gece Evde Biri Varmış Gibi Hissetmenin Nedeni

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 12:54

Gece yatağa uzandığınızda bir anda sanki odada biri varmış gibi hissediyor musunuz? Çoğu kişi bunu yaşasa da pek dile getirmiyor. Korkutucu gibi görünse de aslında bu durumun bilimsel bir açıklaması var. Üstelik yalnız değilsiniz; bu his sandığınızdan çok daha yaygın. Beynimizin bize oynadığı küçük oyunlardan biri diyebiliriz. 

Gelin, o ürpertici hissin arkasındaki gerçeklere birlikte bakalım!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hepimizin başına en az bir kez gelmiştir…

Gece sessizlik çöker, ışıklar kapanır, tam uykuya dalacakken bir anda irkilirsiniz. Nedeni belli değil ama çok net bir his vardır: Yalnız değilsiniz. Sanki odada bir “başkası” var.

İlk refleks? Hemen gözleri açmak, karanlığı taramak. Ama ortada kimse yok. İşte tam bu noktada devreye giren şey aslında korku filmi değil, beynimizin kendisi.

Bilim dünyasında bu durumun bir adı var: “Hissedilen Varlık” fenomeni.

Yani ortada hiçbir fiziksel kanıt yokken, beynin “yanında biri var” hissini üretmesi. Ve evet, bu durum düşündüğünüzden çok daha yaygın.

Peki neden oluyor?

En ilginç açıklamalardan biri beynimizin vücut haritasıyla ilgili. İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü'nde yapılan araştırmalara göre bu his beynin sensör-motor sinyallerindeki karışıklıktan kaynaklanıyor. Beyin, sürekli olarak vücudumuzun nerede olduğunu, nasıl hareket ettiğini takip ediyor. Ama bazen bu sistemde küçük bir karışıklık yaşanabiliyor. Ve o an beynimiz, kendi varlığımızı yanlış yorumlayarak bunu “başka biri” gibi algılayabiliyor. Yani teknik olarak hissettiğiniz o “şey” aslında sizsiniz!

Bir diğer yaygın sebep ise halk arasında “karabasan” olarak bilinen uyku felci.

Uykuya dalarken ya da uyanırken beyin uyanıyor ama vücut hâlâ hareket edemiyor. Bu esnada beyin, yaşanan korkuyu anlamlandırmak için adeta bir senaryo yazıyor. Ve çoğu zaman bu senaryoda odada bir “varlık” oluyor.

Bunun dışında aşırı yorgunluk, uzun süre yalnız kalmak ya da yoğun stres de bu hissi tetikleyebiliyor. Özellikle zihnin sürekli tetikte olduğu anlarda, en küçük ses bile büyütülerek “tehditgibi algılanabiliyor. Yani aslında mesele doğaüstü değil, tamamen zihinsel bir durum. Beynimiz bazen bizi korumaya çalışırken biraz fazla ileri gidiyor diyebiliriz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın