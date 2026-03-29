Türkiye'nin Yanı Başında: Bu Kiliseye Giren Ayakta Duramıyor

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.03.2026 - 11:58

Yunanistan’da görenleri şaşkına çeviren bir yapı gündemde. Pisa Kulesi ile kıyaslanan bu kilise, ondan bile daha eğik olmasıyla dikkat çekiyor. İçeri girenler ise sadece manzarayla değil, denge kaybıyla da mücadele ediyor. Yıllar önce yaşanan bir felaketin ardından bu hale gelen yapı bugün adeta sıra dışı bir turistik deneyime dönüşmüş durumda. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım!

Türkiye'nin komşu ülkesi Yunanistan’da alışılmışın çok dışında bir yapı, son günlerde gündeme oturdu.

Ropoto Köyü sınırları içinde yer alan bu kilise, eğimiyle görenleri hayrete düşürüyor. Öyle ki çoğu kişi ilk bakışta gözlerine inanamıyor.

Yaklaşık 17 derecelik eğime sahip olan yapı, bu özelliğiyle Pisa Kulesi’nden bile daha eğik. Ancak burayı asıl ilginç kılan şey sadece dış görünüşü değil. İçeri adım attığınız anda yaşananlar...

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre; ziyaretçiler kilisenin içine girmenin başlı başına bir deneyim olduğunu belirtiyor.

Düz bir zeminde yürüdüğünüzü sanıyorsunuz ama vücudunuz sürekli yana doğru kayıyor. Merdivenleri çıkmak ise adeta denge sınavı gibi. İçeri giren birçok kişi birkaç dakika içinde baş dönmesi yaşamaya başlıyor.

Peki bu kilise neden bu halde? Hikaye aslında oldukça dramatik. 2012 yılında bölgede yaşanan büyük bir toprak kayması, köyün büyük bölümünü etkiliyor. Kilise de bu çökme sonucu bulunduğu zeminden kayarak yamaca doğru eğiliyor. O günden beri de bu şekilde.

Yaşanan felaketin ardından köyde yaşayan birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış.

Bugün bu eğik kilise, sadece ilginç bir yapı değil; aynı zamanda o büyük çöküşün de simgesi olarak görülüyor. Aradan geçen yaklaşık 14 yıla rağmen yapı hala ayakta.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
