Eski Filmlerde Evli Çiftler Neden Ayrı Yatakta Uyurdu? Meğer Bir Mesaj Veriyormuş

Evli çiftler aynı odada ama iki ayrı yatakta yatıyor. Peki gerçekten neden böyleydi?

Bunun sadece sansür yüzünden olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hikayesi aslında çok daha eskiye, 19. yüzyıla kadar uzanıyor. O dönemde doktorlar, aynı yatakta uyumanın sağlıksız olduğunu savunuyordu. İnsanların birbirinin nefesinden hastalık kapabileceğine inanılıyor, hatta aynı yatağı paylaşmak biraz “fazla samimi” ve kaba bir davranış olarak görülüyordu.