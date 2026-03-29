Eski Filmlerde Evli Çiftler Neden Ayrı Yatakta Uyurdu? Meğer Bir Mesaj Veriyormuş

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Eski Avrupa filmlerini izlerken dikkatinizi çekmiştir: Evli çiftler aynı odada ama ayrı yataklarda uyur. İlk bakışta tuhaf geliyor, hatta çoğu kişi bunu sansüre bağlıyor. Ama işin aslı çok daha derin ve şaşırtıcı! Bu detayın arkasında hem sağlık korkuları hem sınıf farkları hem de dönemin ahlak anlayışı yatıyor.

Buyurun, perde arkasındaki o ilginç nedene birlikte bakalım!

The Zone of Interest, The Discreet Charm of the Bourgeoisie ya da Belle de Jour gibi Avrupa sinemasının dikkat çeken yapımlarındaki yatak sahnelerinde sıkça karşımıza çıkan o detaya hiç dikkat ettiniz mi?

Evli çiftler aynı odada ama iki ayrı yatakta yatıyor. Peki gerçekten neden böyleydi?

Bunun sadece sansür yüzünden olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Hikayesi aslında çok daha eskiye, 19. yüzyıla kadar uzanıyor. O dönemde doktorlar, aynı yatakta uyumanın sağlıksız olduğunu savunuyordu. İnsanların birbirinin nefesinden hastalık kapabileceğine inanılıyor, hatta aynı yatağı paylaşmak biraz “fazla samimi” ve kaba bir davranış olarak görülüyordu.

Ama iş sadece sağlıkla bitmiyor.

Bu alışkanlık aynı zamanda ciddi bir sınıf göstergesiydi. Çünkü herkesin iki ayrı yatak koyacak kadar geniş bir odası yoktu. Burjuvazi ve zengin aileler, geniş odalarında ayrı yataklarla “kişisel alanın” keyfini çıkarırken; işçi sınıfı soğuk evlerde ısınmak için mecburen aynı yatağı paylaşıyordu.

Bir de işin konfor boyutu var.

Düşünsenize, biri üşüyor diğeri terliyor… Gece boyu süren yorgan savaşları! İşte burjuvazi bunu bile düşünmüş. Ayrı yatak, daha kaliteli uyku demekti.

Ama en kritik nokta şu: Ayrı yataklarda uyumak, çiftlerin uzak olduğu anlamına gelmiyordu. İstediklerinde yataklarını birleştirebiliyor ya da birbirlerinin yanına gidebiliyorlardı. Yani bu durum daha çok gündelik düzenle ilgiliydi, duygusal mesafe ile değil.

Derken 1930’lara geliyoruz ve işin içine sinema giriyor.

Özellikle Hollywood’da uygulanan Hays Code, evli çiftlerin bile aynı yatakta gösterilmesini “uygunsuz” buluyordu. Böylece zaten var olan bu alışkanlık, filmlerde adeta bir kurala dönüşüyor. Avrupa sineması da bu görsel dili sürdürünce ortaya o sahneler çıkıyor.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
