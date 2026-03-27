article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Burası Türkiye: Boyanan Binalar Mahalleyi Sanat Galerisine Çevirdi

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2026 - 16:07

Mersin’de bir mahalle, sıradan görüntüsünden sıyrılıp adeta açık hava müzesine dönüştü. Bina cephelerine dünyaca ünlü tablolar resmedildi. Rengarenk görüntüler hem mahalle sakinlerinin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 

Gelin birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Mersin’in Toroslar ilçesinde hayata geçirilen bir proje, sıradan mahalle görüntüsünü tamamen değiştirdi.

Binaların dış cepheleri sanat eserleriyle kaplanınca ortaya dikkat çekici bir manzara çıktı.

Toroslar Belediyesi tarafından başlatılan cephe düzenleme çalışmaları kapsamında, Akbelen ve Güneykent mahallelerindeki eski ve yıpranmış binalar adeta yeniden hayat buldu.

Proje çerçevesinde bina dış cepheleri, dünyaca ünlü ressamların eserleriyle süslendi.

Ressam Nazife Bilgin Hazar’ın imzasını taşıyan çalışmalarla birlikte, daha önce bakımsız bir görünüme sahip olan yapılar renkli ve estetik bir görünüme kavuştu.

Ünlü tabloların yer aldığı cepheler, mahalleyi sıradan bir yerleşim alanından çıkarıp açık hava sanat galerisine dönüştürdü.

Ortaya çıkan görüntü yalnızca mahalle sakinlerini değil, kenti ziyaret edenleri de etkiliyor.

Bölgeye gelenler, binaların arasında dolaşırken adeta bir müzeyi geziyormuş hissi yaşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
9
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın