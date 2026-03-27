Uzun Tırnakla Yazmak Mümkün Olacak: Dokunmatik Ekranları Algılayan Oje Geliştirildi

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2026 - 14:37

Uzun tırnak kullananların en büyük sorunlarından biri olan dokunmatik ekran problemi için çözüm bulundu. ABD’li araştırmacılar, tırnakla ekran kullanımını mümkün kılan özel bir oje geliştirdi. Yeni formül, tırnağa iletkenlik kazandırarak dokunuşun algılanmasını sağlıyor. Üstelik şeffaf yapısıyla estetik görünümü de bozmuyor.

Uzun tırnak kullanıp telefon ekranında zorlananlar için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Bilim insanları, bu sorunu ortadan kaldırmayı hedefleyen yenilikçi bir oje üzerinde çalışıyor.

ABD’deki Centenary College of Louisiana’da yürütülen bir araştırma, dokunmatik ekran kullanımını değiştirebilecek bir yeniliği gündeme taşıdı. Araştırmacılar Manasi Desai ve Joshua Lawrence liderliğinde geliştirilen özel bir oje, tırnakların da ekranla etkileşime girmesini sağlıyor.

Günümüzde akıllı telefonlar ve tabletlerde kullanılan kapasitif ekran teknolojisi, yalnızca elektrik iletkenliği olan yüzeyleri algılayabiliyor.

Bu nedenle parmaklar kolaylıkla ekranı kontrol edebilirken, tırnaklar bu etkileşimi sağlayamıyor. Yeni geliştirilen oje ise bu soruna farklı bir yaklaşım sunuyor.

Araştırmacıların geliştirdiği formül, tırnağın yüzeyinde küçük bir elektriksel etki oluşturarak ekranın bu dokunuşu algılamasına imkân tanıyor. Böylece kullanıcılar, parmak yerine tırnaklarıyla da ekranı rahatlıkla kontrol edebiliyor.

Daha önce benzer amaçla yapılan çalışmalarda metal veya karbon bazlı malzemeler denenmişti.

Ancak bu yöntemler hem sağlık açısından soru işaretleri yaratıyor hem de estetik açıdan kullanıcıları tatmin etmiyordu. Yeni formül ise organik bileşenler içeriyor ve şeffaf yapısıyla günlük kullanıma daha uygun bir alternatif sunuyor.

Ancak geliştirilen ürün henüz tam anlamıyla hazır değil. Mevcut formülün etkisinin kısa süreli olduğu ve performansının stabil olmadığı belirtiliyor. Bu nedenle araştırmacılar, daha uzun süre dayanabilen ve tamamen güvenli yeni içerikler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Gülistan Başköy
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
