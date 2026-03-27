Çöl Değilmiş: Sahra'nın Ortasında 10 Bin Yıllık Mezarlık Ortaya Çıkarıldı

Çöl Değilmiş: Sahra'nın Ortasında 10 Bin Yıllık Mezarlık Ortaya Çıkarıldı

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2026 - 12:47

Sahra Çölü’nün en kurak noktalarından birinde yapılan kazılar, bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Ortaya çıkarılan yaklaşık 200 mezar, bölgenin bir zamanlar yaşam dolu olduğunu gösteriyor. Araştırmalar, Sahra’nın geçmişte göller ve yeşil alanlarla kaplı olduğunu ortaya koydu. Aynı mezarlığın farklı dönemlerde farklı topluluklar tarafından kullanılması dikkat çekti. 

Uçsuz bucaksız kumlarıyla bilinen Sahra Çölü, binlerce yıl önce bambaşka bir yüz taşıyordu.

Uçsuz bucaksız kumlarıyla bilinen Sahra Çölü, binlerce yıl önce bambaşka bir yüz taşıyordu.

Nijer’de yapılan arkeolojik çalışmalar, bu dev çölün geçmişte nasıl bir yaşam alanı olduğunu gözler önüne serdi. Nijer’in Tenere bölgesinde yer alan Gobero arkeolojik alanında gerçekleştirilen kazılar, Sahra’nın sandığımızdan çok daha farklı bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koydu. Bölgede gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 200 insan mezarı ve çok sayıda arkeolojik buluntu, çölün bir zamanlar yaşanabilir bir coğrafya olduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar, bu alanın yaklaşık 10.000 yıl öncesine uzandığını ve o dönemde büyük bir tatlı su gölünün kıyısında bulunduğunu belirtiyor. Günümüzde aşırı kurak olan bölgenin, geçmişte su kaynaklarıyla beslenen, hayvanların ve insanların birlikte yaşadığı bir çevreye sahip olduğu anlaşılıyor.

Kazılarda elde edilen veriler, mezarlığın tek bir topluluğa ait olmadığını gösteriyor.

Kazılarda elde edilen veriler, mezarlığın tek bir topluluğa ait olmadığını gösteriyor.

İlk yerleşimin avcı ve balıkçı bir topluluk tarafından kullanıldığı, daha sonra yaşanan kuraklık nedeniyle bölgenin terk edildiği düşünülüyor. İklim koşullarının yeniden elverişli hale gelmesiyle birlikte farklı bir topluluğun aynı alanı mezarlık olarak kullanmaya başladığı tespit edildi.

İki farklı topluluğun hem yaşam tarzı hem de fiziksel özellikler açısından belirgin farklar taşımasına rağmen aynı alanı tercih etmiş olması, araştırmacıların dikkatini çeken en önemli detaylardan biri oldu. Ayrıca mezarların düzenli biçimde yerleştirilmiş olması, bu toplulukların belirli bir planlama anlayışına sahip olabileceğini düşündürüyor.

Bilim insanları, bu keşfin yalnızca bir mezarlık alanını ortaya çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda Sahra’daki iklim değişimlerinin insan yaşamını nasıl etkilediğine dair güçlü ipuçları sunduğunu belirtiyor.

Bilim insanları, bu keşfin yalnızca bir mezarlık alanını ortaya çıkarmakla kalmadığını, aynı zamanda Sahra’daki iklim değişimlerinin insan yaşamını nasıl etkilediğine dair güçlü ipuçları sunduğunu belirtiyor.

Bölgedeki yaşamın, yağış dönemlerinde canlandığı; kuraklık arttığında ise tamamen kesintiye uğradığı görülüyor.

Araştırmacılara göre Gobero, Sahra Çölü’nde hâlâ keşfedilmeyi bekleyen birçok benzer alanın habercisi olabilir. Bu nedenle bölgedeki çalışmaların daha da genişletilmesi planlanıyor.

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
