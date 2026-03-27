Çöl Değilmiş: Sahra'nın Ortasında 10 Bin Yıllık Mezarlık Ortaya Çıkarıldı

Nijer’de yapılan arkeolojik çalışmalar, bu dev çölün geçmişte nasıl bir yaşam alanı olduğunu gözler önüne serdi. Nijer’in Tenere bölgesinde yer alan Gobero arkeolojik alanında gerçekleştirilen kazılar, Sahra’nın sandığımızdan çok daha farklı bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koydu. Bölgede gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 200 insan mezarı ve çok sayıda arkeolojik buluntu, çölün bir zamanlar yaşanabilir bir coğrafya olduğunu kanıtladı.

Araştırmacılar, bu alanın yaklaşık 10.000 yıl öncesine uzandığını ve o dönemde büyük bir tatlı su gölünün kıyısında bulunduğunu belirtiyor. Günümüzde aşırı kurak olan bölgenin, geçmişte su kaynaklarıyla beslenen, hayvanların ve insanların birlikte yaşadığı bir çevreye sahip olduğu anlaşılıyor.