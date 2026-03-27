article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
700 Yıllık Kayıp Şehir Bulundu: Ama En Kritik Soru Cevapsız

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2026 - 10:50

Polonya’nın kuzeybatısındaki ormanlık alanda, yüzyıllardır kayıp olan bir Orta Çağ kenti gün yüzüne çıkarıldı. Stolzenberg adıyla bilinen bu yerleşimde surlar, hendekler ve yüzlerce tarihi buluntu tespit edildi. Araştırmalar, yerleşimin planlı bir şehir yapısına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Buna rağmen kentin kısa sürede ortadan kaybolmuş olması dikkat çekiyor. Peki neden terk edildi?

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Polonya’da yürütülen arkeolojik çalışmalar, tarih sahnesinden silinmiş bir yerleşim yerini ortaya çıkardı.

Ormanlık alanın derinliklerinde keşfedilen kalıntılar, yaklaşık 700 yıl önce kurulmuş ancak nedeni bilinmeyen bir şekilde terk edilmiş bir kente işaret ediyor. 

Polonya’nın kuzeybatısında yer alan ve uzun yıllar boyunca yalnızca tarihi kayıtlarda adı geçen Stolzenberg kenti, yapılan yeni araştırmalarla somut bulgularla yeniden ortaya çıkarıldı. Relicta Vakfı tarafından yürütülen çalışmalar, bölgenin geçmişine dair önemli ipuçları sunarken, aynı zamanda yeni soruları da beraberinde getirdi

Araştırmacılar, kayıp kente dair ilk izlere eski metinlerde ulaştı.

20. yüzyılın başlarına ait bir belgede adı geçen yerleşimin, bugün Sławoborze çevresindeki ormanlık alanla örtüştüğü değerlendirildi. Bu bilgi üzerine başlatılan saha çalışmaları, kısa sürede dikkat çekici bulgular ortaya koydu.

2020 ve 2021 yıllarında bölgede yapılan yüzey taramalarında 400’ü aşkın metal eser bulundu. Orta Çağ sikkeleri, kemer parçaları ve dönemin önemli figürlerinden Pomeranya Dükü II. Barnim’e ait olduğu düşünülen buluntular, bölgenin sıradan bir yerleşim olmadığını gösterdi.

Ardından devreye giren ileri teknoloji sistemler, keşfi daha da derinleştirdi.

Dronlara entegre edilen LiDAR teknolojisi ve jeolojik sondajlar sayesinde, yoğun bitki örtüsünün altında kalan yapı izleri ortaya çıkarıldı. Bu çalışmalar sonucunda at nalı biçiminde bir hendek, sur kalıntıları ve ikinci bir savunma hattına işaret eden başka bir hendek daha tespit edildi.

Yaklaşık 6 hektarlık bir alanı kapsayan yerleşimde 1.500’den fazla arazi anomalisi kaydedildi. Uzmanlara göre bu izler, yer altında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen yapıların varlığına işaret ediyor. Ayrıca kentin planlı bir şekilde inşa edildiği, merkezde bir pazar alanı ve bu alana uzanan ana bir cadde bulunduğu değerlendiriliyor.

Elde edilen veriler, Stolzenberg’in 13. yüzyılın sonları ile 14. yüzyılın başlarında aktif olduğunu ortaya koyuyor.

Ancak dikkat çeken nokta, bu yerleşimin uzun ömürlü olmaması. Tarihi kayıtlar, 19. yüzyıla gelindiğinde kentin tamamen terk edilmiş ve “ölü” olarak tanımlanan bir yer haline geldiğini gösteriyor.

Peki bu kent neden ortadan kayboldu?

 İşte bu sorunun yanıtı şimdilik net değil. Sel riskleri, değişen ticaret yolları, ekonomik çöküş ya da savaşlar ihtimaller arasında yer alıyor. Bilim insanları araştırmalarını sürdürüyor. Hedefleri kentin daha derin sırlarını ortaya çıkarmak. 13. yüzyıla ait belgelerde bölgede bir kilise ve mezarlık bulunduğuna dair ifadeler yer alıyor. Bu alanların keşfedilmesi, Stolzenberg’in kimler tarafından kurulduğu ve neden terk edildiği sorularına daha net yanıtlar verilmesini sağlayabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın