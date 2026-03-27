700 Yıllık Kayıp Şehir Bulundu: Ama En Kritik Soru Cevapsız

Dronlara entegre edilen LiDAR teknolojisi ve jeolojik sondajlar sayesinde, yoğun bitki örtüsünün altında kalan yapı izleri ortaya çıkarıldı. Bu çalışmalar sonucunda at nalı biçiminde bir hendek, sur kalıntıları ve ikinci bir savunma hattına işaret eden başka bir hendek daha tespit edildi.

Yaklaşık 6 hektarlık bir alanı kapsayan yerleşimde 1.500’den fazla arazi anomalisi kaydedildi. Uzmanlara göre bu izler, yer altında hâlâ keşfedilmeyi bekleyen yapıların varlığına işaret ediyor. Ayrıca kentin planlı bir şekilde inşa edildiği, merkezde bir pazar alanı ve bu alana uzanan ana bir cadde bulunduğu değerlendiriliyor.