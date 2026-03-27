Ucuz Ama Etkili: Bulaşık Makinesinde Yıllardır Biriken Kireci Tek Hamlede Söküyor!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
27.03.2026 - 08:53

Makinenizdeki kireçten kurtulmanın yolu meğer bu kadar basitmiş! 1 kaşık limon tuzu ile bardaklar cam gibi parlıyor.

İşte hem ucuz hem pratik yöntemle bulaşık makinesindeki kireci sökmenin yolu...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Bulaşık makinesinden çıkan bardaklar sizi de sinir etmiyor mu? O bulanık görüntü, o beyaz lekeler…

Yıkıyorsun ama temiz hissettirmiyor! İşte bunun sebebi çoğu zaman makinenin içinde sessiz sessiz biriken kireç.

Özellikle sert su kullanılan yerlerde makinenin içinde zamanla adeta taş gibi bir tabaka oluşuyor. Bu da hem makinenin performansını düşürüyor hem de bulaşıkların parlaklığını resmen yok ediyor.

Ama işin güzel tarafı şu:

Bu sorunu çözmek için markette pahalı ürünler aramanıza gerek yok. Çünkü çözüm büyük ihtimalle mutfağınızda zaten var!

O mucize: Limon tuzu (sitrik asit)

Limon tuzu, makinenin içinde biriken kireci söküp atıyor.

Sitrik asit, kireç ve mineral kalıntılarını çözme konusunda inanılmaz güçlü bir madde.

Özellikle makinenin görünmeyen yerlerinde biriken tortuları temizleyerek suyun daha rahat dolaşmasını sağlıyor. Sonuç ise daha temiz, daha parlak, daha “oh be” dedirten bulaşıklar!

Peki nasıl kullanılıyor?

👉 Derin temizlik için:

Makine tamamen boşken taban kısmına 1-2 yemek kaşığı limon tuzu dökün. Sonra en yüksek sıcaklıkta çalıştırın. Makine resmen kendi kendini temizliyor.

👉 Önleyici yöntem:

“Ben bu sorunu baştan çözeyim” diyorsanız, tuz haznesine az miktarda limon tuzu ekleyerek kireç oluşumunu yavaşlatabilirsiniz.

Ama her şeyin fazlası zarar. Ne kadar etkili olursa olsun, burada ölçü önemli.

“Biraz daha koyayım daha iyi temizlesin” derseniz, iş tersine dönebilir.

  • Fazla limon tuzu metal aksama zarar verebilir.

  • Contaları aşındırabilir.

  • Plastiklerde deformasyona yol açabilir.

Bir de önemli not:

Limon tuzunu direkt bulaşıkların üzerine döküp çalıştırmak yok! Bu, özellikle renkli ve plastik ürünlerde kötü sonuçlar doğurabilir.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
