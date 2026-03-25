Erol Köse’nin Aidat Borçlarını O İsmin Ödediği İddia Edildi

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
Geçtiğimiz günlerde 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin ardından dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Gazeteci Mehmet Üstündağ, Köse’nin son döneminde ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını öne sürdü. Aidat borçlarını ödeyemediği ve bir iş insanından yardım istediği iddiası konuşuluyor. 

İstanbul Sarıyer Maslak’ta bulunan Ağaoğlu 1453 Konutları’nda 16’ncı kattan düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse’nin ölümü büyük yankı uyandırdı.

61 yaşındaki Köse’nin vefatı sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalar sürüyor.

Köse’nin cenazesi Zincirlikuyu Camii’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törene sanat dünyasından birçok isim katılırken, duygusal anlar yaşandı. Köse’nin yakınları ve sevenleri gözyaşlarına hakim olamazken, ablası tabut başında “Canım gitti” sözleriyle feryat etti. Cenazeye katılan bazı isimler de Köse’nin sektöre katkılarını vurgulayarak üzüntülerini dile getirdi.

Son olarak Köse’nin hayatının son dönemine ilişkin çarpıcı iddialar gündeme geldi.

TV8’de yayınlanan “Gel Konuşalım” programında gazeteci Mehmet Üstündağ, ünlü yapımcının son yıllarında ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını öne sürdü.

Üstündağ’ın aktardığına göre Erol Köse, yaşadığı sitedeki aidat borçlarını ödeyemez hale geldi ve bu nedenle iş insanı Ali Ağaoğlu’ndan yardım istedi. İddiaya göre Ağaoğlu, Köse’nin biriken aidat borçlarını üstlenerek bu yükünü hafifletti. Üstündağ, bu durumu “Aidatını ödeyemedi, yardım istedi. Ağaoğlu da borçlarını kapattı” sözleriyle ifade etti.

Üstündağ, Köse’nin sadece maddi değil, manevi anlamda da zor bir süreçten geçtiğini belirterek, sektörde birçok kişiye destek olmasına rağmen son döneminde yalnız bırakıldığını iddia etti.

“Çoğu insan onun sayesinde ekmek yedi ama telefonunu açan yoktu” diyen Üstündağ, Acun Ilıcalı’nın ise Köse’ye destek veren isimlerden biri olduğunu söyledi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
