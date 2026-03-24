Vatan Şaşmaz'ı Öldüren Filiz Aker'in Yeğeni Dora, Erol Köse'ye Beddua Edenlere Tepki Gösterdi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2026 - 16:33

Müzik ve magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Erol Köse, son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesinde konuşan Dora Ercan'in kim olduğu sonradan hatırlandı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Magazin ve müzik dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Erol Köse, geçtiğimiz dakikalarda son yolculuğuna uğurlandı.

16. katta bulunun evinin balkonundan atlayan Erol Köse, ardında bıraktığı notta ALS hastalığı sebebiyle bu karara mecbur kaldığını yazmıştı.

Müzik dünyasında birçok kişiyle yaşadığı polemiklerle gündemden bir an olsun düşmeyen Erol Köse'nin vefatı büyük yankı uyandırmış, başsağlığı mesajlarından çok hesaplaşmaların yaşandığı bir sona dönmüştü.

Erol Köse'nin yakın arkadaşı olduğunu belirten Dora isimli hanımefendi cenazeye katılan nadir isimler arasındaydı.

Dora, '3 aydır Ahmet'le de görüşmüyordu (Ahmet Koç), görüşelim dediğinde bir bahanelerle kendini göstermemeye çalışıyordu. Dün öğrendik, saçı sakalı bembeyaz olmuş. Çok kötüydü bizim gördüğümüzden. MSG haklarını kızı Dijan'a bırakmış. Bildiğim kadarıyla sağa sola borçları da var. Ne diyebilirim ki Allah taksiratını affetsin. Buradan ona beddua eden herkese de yazıklar olsun diyorum. Hiç mi sizde emeği yok? Hiç mi size zerre yararı olmadı? Bugün o ismi taşıyorsanız birçoğunuz Erol Köse'nin sayesinde taşıyorsunuz. Star'sanız Erol Köse sayesinde star'sınız' diyerek gözyaşlarına boğuldu.

“Ona beddua edenlere yazıklar olsun” diyerek isyan eden Dora Ercan’ın, 2017 yılında Vatan Şaşmaz’ı öldüren Filiz Aker’in, cinayet esnasında otelde bulunan yeğeni olduğu ortaya çıktı.

Vatan Şaşmaz, 2017 yılında Filiz Aker tarafından öldürülmüş, akabinde Filiz Aker kendini de öldürmüştü. Cinayet sırasında orada olan Dora Ercan, soruşturmanın kilit isimlerinden biriydi.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
