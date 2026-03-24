Bülent Ersoy'un Gülşen'in Erol Köse'yle İlişkisinin Ardından Çektiği Azar ve Barışma Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.03.2026 - 15:15

Magazin dünyasında bazı hikayeler vardır ki yıllar geçse de kapanmaz… Erol Köse’nin vefatının ardından yeniden gündeme gelen Gülşen detayı da tam olarak böyle. Bir dönem büyük aşk, ardından olaylı ayrılık, canlı yayında yaşanan sert tartışmalar derken Gülşen ile Bülent Ersoy cephesinde de sular uzun süre durulmamıştı. Ancak kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı ve bu gerilimi bitiren şey bir açıklama değil, bir şarkı oldu. Üstelik o şarkı Gülşen’den Diva’ya gitti! Gelin yıllar önce yaşanan ve yeniden gündeme gelen o olaylara birlikte bakalım.

90’ların sonu ve 2000’lerin başında Gülşen’in hayatındaki en kritik dönemeçlerden biri Erol Köse olmuştu.

Hatta öyle ki bugün hâlâ konuşulan “Off Off” şarkısının hikâyesi bile bu ilişkinin başlangıç noktalarından biri olarak anılıyor.

İddiaya göre Köse, şarkıyı önce İbrahim Tatlıses’e götürüyor ancak Tatlıses “bana yakışmaz” diyerek geri çeviriyor. Şarkı daha sonra Gülşen’e veriliyor ve resmen kariyerinde bir kırılma yaratıyor. Gülşen bu parçayla adeta küllerinden doğuyor.

Bu süreçte ikili arasında profesyonel bağ kısa sürede duygusal bir ilişkiye dönüşüyor. Gülşen’in “Tutuldum”, “Sakıncalı” ve “Sevgiliye” gibi şarkıları da o dönemde Erol Köse’ye ithafen yazdığı konuşulan parçalar arasında.

Ancak hikaye masalsı gitmiyor…

2007 yılında Erol Köse’nin canlı yayında Gülşen’e ilan-ı aşk etmesiyle işler iyice karışıyor. Çünkü Gülşen o noktada Köse’nin evli olduğunu öğreniyor ve ilişkiyi bitiriyor.

Ayrılık sonrası Erol Köse’nin, Gülşen’in televizyon programlarına çıkmasını engellemek için medya gücünü kullandığı ve bir nevi ambargo uyguladığı iddiaları yıllarca konuşuluyor.

Hatta magazin programlarında Gülşen’in özel hayatına kadar uzanan açıklamalar yapması da olayın dozunu iyice artırıyor.

Bu olaylı sürecin en çok konuşulan anlarından biri ise Gülşen’in Bülent Ersoy’un programına konuk olduğu geceydi.

Erol Köse’nin yakın çevresinden olan Bülent Ersoy, programda sözü alır almaz Gülşen’e oldukça sert bir çıkış yapmıştı:

“Nasıl evli bir adamla birlikte olabilirsiniz?”

Gülşen kendini anlatmaya çalışsa da Ersoy’un tavrı netti. Hatta “Bunun ‘ama’sı yok çocuğum” diyerek Gülşen’i susturmaya çalıştı.

O meşhur sözler de tam burada gelir: “Erkeğe bir şey olmaz, kadına olur. Erkeğin elinin kiridir…”

Ama Gülşen bu kez geri adım atmadı ve “Ben de kimsenin canını yakmadım. Tek taraflı konuşma hakkını size vermiyorum” diyerek karşılık verdi.

Hatta Gülşen’in, Bülent Ersoy’a gözlerinin içine bakarak “Erol Köse’nin maşasısın” dediği an, o gecenin en unutulmaz çıkışlarından biri olarak hafızalara kazınır.

O dönem Gülşen uzun süre “yuva yıkan kadın” söylemleriyle eleştirilmişti. Ancak ilerleyen yıllarda yaptığı “kandırıldım” açıklamalarıyla birlikte hikayeye bakış açısı da değişmeye başladı.

O sert tartışmalar, canlı yayındaki gerilimler, “maşasısın” çıkışları derken… kimse Gülşen ile Bülent Ersoy’un bir gün aynı noktada buluşacağını düşünmüyordu.

İşte tam bu noktada devreye bir şarkı giriyor: “Aşktan Sabıkalı.”

Bilindiği üzere bu şarkının söz ve müziği tamamen Gülşen’e ait. Ve Gülşen bu parçayı alıp doğrudan Bülent Ersoy’a veriyor. 

Bülent Ersoy da bu şarkıyı çok özel bir yerde konumlandırıyor. Diva bu parçanın kendi cenazesinde bile çalınmasını istediğini söylüyor.

Şarkı 2011’de çıkan Aşktan Sabıkalı albümünün en dikkat çeken işlerinden biri oluyor ve Gülşen imzası taşıması özellikle dikkat çekiyor.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
