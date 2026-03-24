Bülent Ersoy'un Gülşen'in Erol Köse'yle İlişkisinin Ardından Çektiği Azar ve Barışma Hikayeleri

Hatta öyle ki bugün hâlâ konuşulan “Off Off” şarkısının hikâyesi bile bu ilişkinin başlangıç noktalarından biri olarak anılıyor.

İddiaya göre Köse, şarkıyı önce İbrahim Tatlıses’e götürüyor ancak Tatlıses “bana yakışmaz” diyerek geri çeviriyor. Şarkı daha sonra Gülşen’e veriliyor ve resmen kariyerinde bir kırılma yaratıyor. Gülşen bu parçayla adeta küllerinden doğuyor.

Bu süreçte ikili arasında profesyonel bağ kısa sürede duygusal bir ilişkiye dönüşüyor. Gülşen’in “Tutuldum”, “Sakıncalı” ve “Sevgiliye” gibi şarkıları da o dönemde Erol Köse’ye ithafen yazdığı konuşulan parçalar arasında.

Ancak hikaye masalsı gitmiyor…

2007 yılında Erol Köse’nin canlı yayında Gülşen’e ilan-ı aşk etmesiyle işler iyice karışıyor. Çünkü Gülşen o noktada Köse’nin evli olduğunu öğreniyor ve ilişkiyi bitiriyor.