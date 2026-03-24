Hadise ile Erol Köse Arasında Yıllar Önce Yaşanan Polemiğin Detayları

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
Erol Köse’nin vefatının ardından sanat dünyasında yalnızca taziye mesajları değil, geçmişte yaşanan büyük polemikler de yeniden gündeme gelmeye başladı. Bu tartışmaların en dikkat çekenlerinden biri ise yıllar önce Hadise ile yaşadığı olaylı süreç oldu. Hakaret iddiaları, mahkeme süreci ve karşılıklı açıklamalar… 

Detaylara birikte bakalım....

2010’lu yılların başında magazin dünyası adeta tek bir konuya kilitlenmişti. Erol Köse’nin Hadise hakkında yaptığı sert ve sınırları zorlayan açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü.

Köse, sosyal medya ve çeşitli platformlarda yaptığı paylaşımlarda Hadise’nin fiziksel görünümü üzerinden oldukça ağır ifadeler kullanmış, bu sözler kısa sürede büyük tepki toplamıştı.

Köse’nin Hadise için kullandığı “Obez, bidon basenli, kütük bacaklı, zira şu anda başarılı olamadıysa sadece patates olduğundan ve selülit sarkmasından değil Belçika köylüsü olduğundan, Hadise'nin obezite nedeniyle şarkıcılığı bırakması gerekir!' sözleri büyük tepki çekmişti.

O dönem yalnızca sözler değil, Köse’nin giydiği tişört de olayın dozunu artırmıştı.

Hadise cephesinde ise sessizlik uzun sürmedi. Ünlü şarkıcının bu açıklamalardan ciddi şekilde rahatsız olduğu ve konuyu hukuki boyuta taşıyacağı konuşulmaya başlanmıştı.

Şarkıcının, kişilik haklarının zedelendiğini belirterek yaklaşık 100 bin TL manevi tazminat talep ettiği ortaya çıktı.

Dava sürecinde Köse ise dikkat çeken bir savunma yaptı. Söz konusu paylaşımların yer aldığı sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını öne sürdü. 

Ancak Hadise cephesi, Köse’nin televizyon programlarında da benzer ifadeleri kullandığını belirterek bu savunmaya karşı çıktı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren dava sürecinin ardından mahkemeden çıkan karar ise birçok kişi için şaşırtıcı oldu.

Hadise’nin açtığı dava reddedildi. Bu karar sonrası magazin dünyasında tartışmalar daha da alevlendi.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
