Hadise ile Erol Köse Arasında Yıllar Önce Yaşanan Polemiğin Detayları

Hadise cephesinde ise sessizlik uzun sürmedi. Ünlü şarkıcının bu açıklamalardan ciddi şekilde rahatsız olduğu ve konuyu hukuki boyuta taşıyacağı konuşulmaya başlanmıştı.

Şarkıcının, kişilik haklarının zedelendiğini belirterek yaklaşık 100 bin TL manevi tazminat talep ettiği ortaya çıktı.

Dava sürecinde Köse ise dikkat çeken bir savunma yaptı. Söz konusu paylaşımların yer aldığı sosyal medya hesaplarının kendisine ait olmadığını öne sürdü.

Ancak Hadise cephesi, Köse’nin televizyon programlarında da benzer ifadeleri kullandığını belirterek bu savunmaya karşı çıktı. Yaklaşık bir buçuk yıl süren dava sürecinin ardından mahkemeden çıkan karar ise birçok kişi için şaşırtıcı oldu.

Hadise’nin açtığı dava reddedildi. Bu karar sonrası magazin dünyasında tartışmalar daha da alevlendi.