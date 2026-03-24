onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hayatını Kaybeden Erol Köse'nin Son İsteği Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.03.2026 - 08:44

16. kattan düşerek hayatını kaybeden Erol Köse’nin ardından bıraktığı mektup dikkat çekmişti. Tv100’ün haberine göre, Köse’nin bıraktığı iki mektubun daha ortaya çıktığı iddia edildi. Köse'nin mektupta yazdıklarıyla birlikte son isteğinin de gün yüzüne çıktığı öne sürüldü.

Kaynak: Tv100

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk pop müziğinin en tartışmalı ama bir o kadar da etkili isimlerinden biri olan Erol Köse, yıllar boyunca hem prodüktörlüğü hem de sivri çıkışlarıyla magazin ve müzik dünyasının en çok konuşulan figürlerinden biri oldu.

90’lardan itibaren birçok sanatçının kariyerinde rol oynayan Köse, özellikle sosyal medyada yaptığı yorumlar ve polemiklerle de sık sık gündeme geliyordu.

Geçtiğimiz gün gelen vefat haberi ise sanat camiasında büyük yankı uyandırdı. Kimileri onu sektörün güçlü isimlerinden biri olarak anarken, kimileri de tartışmalı çıkışlarıyla hatırladı.

Tv100 İstihbarat Şefi Devrim Tosunoğlu’nun açıklamasına göre, Erol Köse’nin geride üç ayrı mektup bıraktığı öne sürüldü.

Bu mektuplardan birinin doktorlara, diğerinin ise yakınlarına yazıldığı iddia edildi. Doktorlara yazıldığı belirtilen mektupta, ALS hastalığı sürecine dair tedavi detayları ve kullanılacak ilaçlara ilişkin notların yer aldığı söylendi.

Yakınlarına yazdığı öne sürülen mektupta ise Köse’nin, vefatı sonrası şaşalı bir cenaze töreni istemediğini ve daha sade bir şekilde, küçük bir camide defnedilmeyi arzuladığını belirttiği iddia edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın