Cenk Eren, Erol Köse'ye Rahmet Dileyen Yeşim Salkım Üzerinden Eski Defterleri Açtı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2026 - 21:54

Erol Köse’nin vefatının ardından sanat dünyasında sadece başsağlığı mesajları değil, geçmişte yaşanan polemikler de yeniden gündeme gelmeye başladı. Yeşim Salkım’ın rahmet dileği üzerine Cenk Eren’den hem Salkım'a hem de Erol Köse'ye gelen sert çıkış ise dikkat çekti. 

Müzik ve magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden Erol Köse’nin hayatını kaybettiği haberi birkaç saat önce gündeme bomba gibi düştü.

16. kattan düştüğü öğrenilen Köse’nin evinde bir not bulunduğu ve ALS hastalığı nedeniyle bu kararı aldığı iddiaları konuşulmaya başlandı. 

Henüz olayın tüm detayları netleşmemiş olsa da Köse’nin vefatı, yalnızca sanat dünyasında bir şok etkisi yaratmakla kalmadı; geçmişte yaşanan birçok olayın ve polemiğin de yeniden gündeme taşınmasına sebep oldu.

Erol Köse’nin vefatının ardından birçok ünlü isim başsağlığı mesajı paylaşırken, bazı isimler ise yıllar önce yaşananları yeniden hatırlattı. Geçmişte büyük polemikler yaşadığı isimler bir bir konuşmaya başladı. Seda Sayan’dan Nez’e, İrem Derici’den Sinem Umaş’a; Doğuş’tan Robert Hatemo ve Atilla Taş’a kadar birçok isim, Köse’yle yaşadıkları süreçlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 90’lara damga vuran müzik dünyasının “arka planı” da yıllar sonra yeniden gün yüzüne çıktı...

Erol Köse’nin vefatının ardından geçmişe dönen isimlerden biri de Cenk Eren oldu.

90’lı yıllarda müzik sektöründe önemli bir konumda olan Erol Köse Production ve Uzan Grubu’nun etkisi oldukça büyüktü. O dönemde Yeşim Salkım’ın Hakan Uzan ile evli olması ve sektördeki dengeler, sanatçılar üzerindeki güç ilişkilerini de sık sık gündeme taşıyordu.

Yeşim Salkım, Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımda:

“Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben!!! Bak ben diyorum anlayın! Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam bir devir bitti!” sözleriyle dikkat çekti.

Bu sözlerin ardından Cenk Eren’den oldukça sert bir yanıt geldi. Hem Erol Köse hem de Yeşim Salkım hakkında konuşan Eren, geçmişte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 

Erol Köse için, 'O meşhur dörtlü beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi… Maddi olarak düştüğüm, kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. Albümümü istemek için gittiğimde saatlerce bekletildim… ‘Ne albümü vermek, sen daha da cezalandırılacaksın’ denmişti. Yıllar sonra ‘sana kötülük yapmıştık, hakkını helal et’ dediğinde ben ‘umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin’ demiştim. Bazıları için 90’lar çok güzeldi ama bizim için korku yıllarıydı, konuşamazdık.' diyen Cenk Eren, Yeşim Salkım'a da 'Tek suçum seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Arkasından konuşmuyorum helalleştiğimiz için, sadece seninle dertleşmek istedim. Küs de olsak ki hala nedenini bilmiyorum sana anlatmak istedim.Bir anekdot daha seninle Bodrum Manastır Otel de kahve içmiştik, ertesi gün çalıştığım yeri arayıp çalıştırmayacaksınız demişlerdi. Sevdiğimiz birisi araya girmişti de kovulmamıştım. Sevgiler eski patronum ama eskimeyecek dostum' diyerek seslendi. 

Cenk Eren’in açıklamaları kısa sürede gündem olurken, Erol Köse’nin ardından açılan eski defterler magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.

Eren, paylaşımını birkaç saat içinde sildi.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın