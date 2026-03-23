Cenk Eren, Erol Köse'ye Rahmet Dileyen Yeşim Salkım Üzerinden Eski Defterleri Açtı

90’lı yıllarda müzik sektöründe önemli bir konumda olan Erol Köse Production ve Uzan Grubu’nun etkisi oldukça büyüktü. O dönemde Yeşim Salkım’ın Hakan Uzan ile evli olması ve sektördeki dengeler, sanatçılar üzerindeki güç ilişkilerini de sık sık gündeme taşıyordu.

Yeşim Salkım, Köse’nin vefatının ardından yaptığı paylaşımda:

“Evet hepimiz üzüldük, kırıldık hatta en çok da ben!!! Bak ben diyorum anlayın! Ama bana yakışmaz, ölmüş gitmiş artık adam bir devir bitti!” sözleriyle dikkat çekti.

Bu sözlerin ardından Cenk Eren’den oldukça sert bir yanıt geldi. Hem Erol Köse hem de Yeşim Salkım hakkında konuşan Eren, geçmişte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Erol Köse için, 'O meşhur dörtlü beni 2 sene her yerden yasaklamışlardı, sahnelerimi engellemişlerdi… Maddi olarak düştüğüm, kiramı ödeyemediğim günler olmuştu. Albümümü istemek için gittiğimde saatlerce bekletildim… ‘Ne albümü vermek, sen daha da cezalandırılacaksın’ denmişti. Yıllar sonra ‘sana kötülük yapmıştık, hakkını helal et’ dediğinde ben ‘umarım öbür tarafta hesabını verebilirsin’ demiştim. Bazıları için 90’lar çok güzeldi ama bizim için korku yıllarıydı, konuşamazdık.' diyen Cenk Eren, Yeşim Salkım'a da 'Tek suçum seninle arkadaşlığımı sürdürmemdi. Arkasından konuşmuyorum helalleştiğimiz için, sadece seninle dertleşmek istedim. Küs de olsak ki hala nedenini bilmiyorum sana anlatmak istedim.Bir anekdot daha seninle Bodrum Manastır Otel de kahve içmiştik, ertesi gün çalıştığım yeri arayıp çalıştırmayacaksınız demişlerdi. Sevdiğimiz birisi araya girmişti de kovulmamıştım. Sevgiler eski patronum ama eskimeyecek dostum' diyerek seslendi.

Cenk Eren’in açıklamaları kısa sürede gündem olurken, Erol Köse’nin ardından açılan eski defterler magazin dünyasında uzun süre konuşulacak gibi görünüyor.