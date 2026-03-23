onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kubilay Kundakçı Cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun İtirafı Tüyler Ürpertti

Kubilay Kundakçı Cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun İtirafı Tüyler Ürpertti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
23.03.2026 - 19:24

Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Emrullah Erdinç'in haberine göre Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesindeki tüyler ürperten açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Kalaycıoğlu'nun 'Silahı kalbime doğrulttum' dediği öğrenildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
19 Mart günü meydana gelen silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle beraber Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

19 Mart günü meydana gelen silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesiyle beraber Türkiye’nin gündemine oturmuştu.

İddiaya göre süreç, Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başlayan süreçte olan arabulucu olarak devreye giren Kubilay Kundakçı'ya olmuştu. Saldırının, olay yerine çakarlı araçlarla gelen bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, saldırıyı düzenleyen kişinin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edilmişti. 

Operasyonlar sonucunda Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yakalandı.

Geçtiğimiz saatlerde Emrullah Erdinç'in haberine göre Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesinin bir kısmı ortaya çıkmış ve Aleyna'nın ifadesi boyunca “Kimseyi azmettirmedim, Kaan’ın ölümünden dolayı üzgünüm” sözlerini tekrarladığı iddia edilmişti.

Yine Emrullah Erdinç'in haberine göre Kalaycıoğlu'nun ifadesiyle ilgili tüyler ürperten yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Yine Emrullah Erdinç'in haberine göre Kalaycıoğlu'nun ifadesiyle ilgili tüyler ürperten yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Erdinç'in özel haberine göre Kalaycıoğlu ifadesinde, Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı sonrası şoka girdiğini ve katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun arabada bıraktığı silahı kendi kalbine doğrulttuğu dile getirdi...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
3
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın