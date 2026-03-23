Kubilay Kundakçı Cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun İtirafı Tüyler Ürpertti

İddiaya göre süreç, Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başlayan süreçte olan arabulucu olarak devreye giren Kubilay Kundakçı'ya olmuştu. Saldırının, olay yerine çakarlı araçlarla gelen bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, saldırıyı düzenleyen kişinin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edilmişti.

Operasyonlar sonucunda Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yakalandı.

Geçtiğimiz saatlerde Emrullah Erdinç'in haberine göre Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesinin bir kısmı ortaya çıkmış ve Aleyna'nın ifadesi boyunca “Kimseyi azmettirmedim, Kaan’ın ölümünden dolayı üzgünüm” sözlerini tekrarladığı iddia edilmişti.