Balkondan Düşüp Hayatını Kaybeden Erol Köse'nin Hayatına Dair Az Bilinen Detaylar

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Türkiye’de müzik dünyasına damga vurmuş, ardından magazin dünyasının en sert ve en çok konuşulan figürlerinden biri haline gelmiş Erol Köse’nin hayatını kaybettiği haberi gündeme bomba gibi düştü.  Doktorluktan sahneye, sahneden prodüktörlüğe, oradan da polemiklerle dolu bir magazin figürüne dönüşen Köse’nin hayatı başlı başına bir “inişli çıkışlı kariyer hikayesi” aslında...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz saatlerde Türk müzik sektörünün en tartışmalı ama bir o kadar da unutulmaz isimlerinden Erol Köse hayatını kaybetti.

61 yaşındaki Erol Köse'nin İstanbul Maslakta bulunan 16'ncı kattaki evinden düşerek yaşamını yitirdiği açıklandı. 

Şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken haber, özellikle müzik ve magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. 

Buyurun, doktorluktan sahneye, sahneden prodüktörlüğe uzanan sıra dışı kariyeri ve yıllar boyunca gündemden düşmeyen polemikleriyle hafızalara kazınan Köse’nin hayatına ve pek bilinmeyen detaylarına birlikte göz atalım.

Erol Köse’nin hikayesi en başından beri alışılmışın dışında ilerliyor.

Erol Köse’nin hikâyesi klasik bir müzik insanının hikâyesi değil. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu olan Köse, kariyerine göz doktoru olarak başladı. 

Ancak daha öğrencilik yıllarında sahneyle kurduğu bağ, onu bambaşka bir yola sürükledi.  “Komedi Dans Üçlüsü” ile ekranlara çıkması, onun sadece bir doktor olmadığını, sahne dünyasında da iddialı olduğunu gösterdi. Zaten o dönemden sonra Köse için “tek bir meslek” kavramı tamamen ortadan kalktı.

80’li yılların sonlarında TRT ekranlarında yayınlanan eğlence programlarında yer alan ve kendisi, Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşan “Komedi Dans Üçlüsü” ile ilk kez geniş kitleler tarafından tanındı. Sahnedeki enerjisi, mizah anlayışı ve performansı sayesinde kısa sürede dikkat çekti.

90’lara gelindiğinde ise müzik dünyasında çok daha aktif bir figür haline geldi.

Yapımcılık ve prodüktörlük tarafında attığı adımlar, onu sektörün merkezine taşıdı. Kurduğu Erol Köse Production, o dönemde Türk pop müziğinin en hızlı yükselen yapım şirketlerinden biri haline geldi. O sadece albüm çıkaran biri değildi, o dönemin yıldızlarını inşa eden isimlerden biriydi.

Bugün hâlâ dinlenen, hatta nostalji listelerinde zirveye oynayan birçok işin arkasında onun imzası vardı.

Özellikle Gülşen’in çıkış yaptığı ilk dönemlerde, Hande Yener’in pop sahnesine giriş sürecinde, Nihat Doğan’ın geniş kitlelere ulaşmasında, Ayna grubunun büyük patlama yaşadığı dönemde Erol Köse’nin yapımcı olarak etkisi açık şekilde hissedildi.

O dönem çıkan albümlerde sadece finansal bir destek değil, aynı zamanda repertuvar seçimi, imaj yönetimi ve pazarlama dili konusunda da aktif rol aldığı konuşuluyordu.

Tam da bu dönemde, Türkiye’de mizahi pop müziğin zirve yaptığı yıllarda Grup Vitamin’le kurduğu bağ, onun kariyerindeki en kritik ama en az konuşulan detaylardan biri oldu.

Grup Vitamin’in bazı projelerinde “Erol Köse Production” etkisi görülürken, özellikle grubun yükseliş döneminde prodüktörlük tarafında katkı sunduğu biliniyor. Ama asıl dikkat çeken detaylardan biri, yıllardır kulislerde konuşulan o olay olarak tarihe geçmişti.

İddiaya göre Grup Vitamin’in erken dönem hitlerinden “Elalarını”, henüz albüm çıkmadan önce Gülhane Parkı’nda seslendirilmişti. O konserde bulunan Erol Köse’nin şarkıyı gizlice kaydettiği ve daha sonra bu parçayı Komedi Dans Üçlüsü’nün albümünde değerlendirdiği öne sürülmüştü. Bu iddia hiçbir zaman tam anlamıyla netliğe kavuşmasa da, o dönem müzik dünyasında uzun süre konuşulmuş ve Köse’nin isminin “gölge oyunları”yla anılmasına neden olmuştu.

Tüm bu süreçte dikkat çeken bir başka detay ise Köse’nin kendi müzikal çıkışıydı.1995 yılında çıkardığı “Dr. Erol Bey” şarkısı, aslında onun sahnedeki kimliğini en iyi özetleyen işlerden biri oldu. Şarkının söz yazarı ve vokalinde yer alan Gökhan Semiz’in (Grup Vitamin’in kurucusu ve solisti) imzası, bu projeyi doğrudan Grup Vitamin evrenine bağladı.  

Zaten şarkının tarzı da bunu açıkça gösteriyordu. Mizah, parodi ve rap dokunuşları tam anlamıyla 90’ların o “eğlendirme odaklı” pop anlayışının bir yansımasıydı. Yani Erol Köse, sadece Grup Vitamin’le çalışan bir yapımcı değil; aynı zamanda onların müzikal dünyasını kendi kimliğine uyarlayan bir figür olarak öne çıkmıştı.

90’ların sonuna doğru ise Erol Köse artık sadece bir yapımcı değil, bir “magazin karakteri” haline geldi.

Televizyon programları, sosyal medya paylaşımları ve sert çıkışlarıyla sürekli gündemde kaldı.Özellikle ünlü isimlerle yaşadığı gerilimler, onun kariyerinin en çok konuşulan kısmına dönüştü.  

Bir dönem Gülşen’le yaşadığı yasak ilişki, magazin dünyasının en dikkat çeken aşklarından biri olmuştu. Yıllar sonra bile bu ilişkiye dair yapılan göndermeler ve imalar konuşulmaya devam etti.  

Seda Sayan’la yaşadığı sert atışma ise adeta magazin tarihine kazındı. Canlı yayında yükselen tansiyon ve sonrasında gelen açıklamalar uzun süre gündemden düşmedi. Nez’le yaşadığı polemik de benzer şekilde büyüyerek günlerce konuşulmuş, karşılıklı açıklamalarla olay daha da alevlenmişti. Kariyeri kadar özel hayatı ve polemikleriyle de günlerce manşetlerden düşmeyen bir isimdi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
