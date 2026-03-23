Balkondan Düşüp Hayatını Kaybeden Erol Köse'nin Hayatına Dair Az Bilinen Detaylar

Erol Köse’nin hikâyesi klasik bir müzik insanının hikâyesi değil. Hacettepe Tıp Fakültesi mezunu olan Köse, kariyerine göz doktoru olarak başladı.

Ancak daha öğrencilik yıllarında sahneyle kurduğu bağ, onu bambaşka bir yola sürükledi. “Komedi Dans Üçlüsü” ile ekranlara çıkması, onun sadece bir doktor olmadığını, sahne dünyasında da iddialı olduğunu gösterdi. Zaten o dönemden sonra Köse için “tek bir meslek” kavramı tamamen ortadan kalktı.

80’li yılların sonlarında TRT ekranlarında yayınlanan eğlence programlarında yer alan ve kendisi, Hakan Rullas ve Murat Akkaya'dan oluşan “Komedi Dans Üçlüsü” ile ilk kez geniş kitleler tarafından tanındı. Sahnedeki enerjisi, mizah anlayışı ve performansı sayesinde kısa sürede dikkat çekti.