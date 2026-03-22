Yıllardır Kendi Sesini Kullanmayan Nebahat Çehre'yi O Oyuncu Seslendiriyormuş!

Nebahat Çehre’nin son 20 yılda yer aldığı birçok projede de aynı sesle izleyici karşısına çıktığı biliniyor. Haziran Gecesi, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk gibi yapımlarda usta oyuncunun sesinin arkasındaki isim hep aynı!

Ve o isim, tahmin edilenden çok daha tanıdık: Güler Karaman! Tiyatro kökenli oyuncu; Şehnaz Tango, İkinci Bahar ve Kavak Yelleri gibi döneminin en popüler dizilerinde rol almış bir isim. Yıllardır dublaj dünyasında aktif olan Karaman’ın, yaklaşık 20 yıldır Nebahat Çehre’yi seslendirdiği de bilinen bir gerçek.

Yani ekranda gördüğümüz o ikonik duruş Nebahat Çehre’ye aitken, o güçlü ve tok sesin ardında uzun yıllardır aynı oyuncu yer alıyor!