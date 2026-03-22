Yıllardır Kendi Sesini Kullanmayan Nebahat Çehre'yi O Oyuncu Seslendiriyormuş!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.03.2026 - 20:06

Nebahat Çehre’nin yıllardır ekranda duyduğumuz sesi aslında ona ait değil! Aşk-ı Memnu’dan Muhteşem Yüzyıl’a kadar 20 yıla uzanan bu detay yeniden gündeme geldi. 

Türk televizyon ve sinema dünyasının en ikonik isimlerinden biri olan Nebahat Çehre, yıllardır hem güzelliği hem de zarafetiyle kalbimizi çalıyor.

1960’lı yıllardan bu yana ekranlarda olan ve sayısız projede yer alan Çehre, yalnızca oyunculuğuyla değil; duruşu, asaleti ve yıllara meydan okuyan görünümüyle de her dönem hayranlık uyandıran isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kariyeri boyunca pek çok unutulmaz karaktere hayat veren usta oyuncu, bugün hala aynı etkiyi yaratmayı sürdürüyor.

Nebahat Çehre’nin hafızalara kazınan projeleri denince akla ilk gelen yapımlardan biri ise kuşkusuz Aşk-ı Memnu.

Dizide hayat verdiği Firdevs Yöreoğlu karakteri, entrikaları, keskin dili ve unutulmaz replikleriyle adeta bir fenomene dönüşmüştü.

Firdevs Hanım'ın replikleri hala akıllarda yer ederken, karakterin güçlü ve dominant tavrı izleyicinin hafızasında silinmez bir yer edinmişti. Ancak bu ikonik karakterle ilgili dikkat çeken bir detay da vardı. 

Nebahat Çehre, dizi boyunca kendi sesini hiç kullanmamıştı.

Üstelik bu durum yalnızca Aşk-ı Memnu ile de sınırlı değil!

Nebahat Çehre’nin son 20 yılda yer aldığı birçok projede de aynı sesle izleyici karşısına çıktığı biliniyor. Haziran Gecesi, Aşk-ı MemnuMuhteşem Yüzyıl, Kara Para Aşk gibi yapımlarda usta oyuncunun sesinin arkasındaki isim hep aynı!

Ve o isim, tahmin edilenden çok daha tanıdık: Güler Karaman! Tiyatro kökenli oyuncu; Şehnaz Tango, İkinci Bahar ve Kavak Yelleri gibi döneminin en popüler dizilerinde rol almış bir isim. Yıllardır dublaj dünyasında aktif olan Karaman’ın, yaklaşık 20 yıldır Nebahat Çehre’yi seslendirdiği de bilinen bir gerçek. 

Yani ekranda gördüğümüz o ikonik duruş Nebahat Çehre’ye aitken, o güçlü ve tok sesin ardında uzun yıllardır aynı oyuncu yer alıyor!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
