Hesabını Kapatan Dilan Polat'ın Çizik İçindeki Elleri ve Engin Polat Serzenişi Dikkat Çekti

Hesabını Kapatan Dilan Polat'ın Çizik İçindeki Elleri ve Engin Polat Serzenişi Dikkat Çekti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.03.2026 - 17:55

Milyonlarca kişinin takip ettiği hesabını kapatan Dilan Polat'ın son paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Hem çizik içindeki elleri, hem de eşi Engin Polat'la ilgili sarf ettiği iddia edilen sözler dikkat çekti. 

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, 2023 yılında başlatılan soruşturma kapsamında “kara para aklama” ve çeşitli mali suçlamalar nedeniyle gözaltına alınmış, ardından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Yaklaşık 9 ay tutuklu kalan Polat çifti, 2024 yılında verilen tahliye kararının ardından serbest bırakıldı. Başlarda sosyal medyaya dönmeyeceği konuşulan Dilan Polat, kısa süre içerisinde tıpkı eskisi gibi günde 40-50 hikaye paylaştığı düzenine geri dönmüş, bir miktar takipçi kaybettiyse de sağlam bir 7.5 milyonla hayatına devam etmişti.

Eskiye nazaran daha az olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla hala sık sık gündem olan Dilan Polat'ın gece yaptığı paylaşımlar tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu.

Eskiye nazaran daha az olsa da sosyal medya paylaşımlarıyla hala sık sık gündem olan Dilan Polat'ın gece yaptığı paylaşımlar tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu.

Dün akşam eşi Engin Polat'la yemeğe çıkan Dilan Polat eve geldikten sonra önce ellerinin çizik içinde olduğunu gösteren bir dizi paylaşımda bulundu. Paylaşımlarına, 'Bana ne olur çare', ve 'Bir gün...' notunu düşmesi dikkat çekerken kullanıcılar, Dilan Polat'ın hikayelerini kısa sürede sildiğini, yedek hesabında ise 'garip şeyler' paylaştığını öne sürdü. 

Hemen ardından hem Engin Polat hem de Dilan Polat hesabını kapattı.

Hesabını kapatmadan önce sesini kapatarak serzenişte bulunduğu video ise sonradan çözümlendi.

@blogyagmuru3'e gelen mesajlarda sosyal medya kullanıcıları Dilan Polat'ın ağzı okunduğunda, 'Asla ama asla mutlu değilim bu adamla mutlu değilim. Yukarıda uyuyor, beni görmezden geliyor, beni sevmiyor, beni saymıyor. Beni sadece iş için kullanıyor, ben bunların hiçbirini hak etmiyorum' dediği iddia edildi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
