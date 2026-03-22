Kubilay Kundakçıoğlu Cinayetiyle İlgili Şarkıcı İzzet Yıldızhan Gözaltına Alındı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
22.03.2026 - 16:54

Kubilay Kaan Kundakçıoğlu cinayetiyle yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili İzzet Yıldızhan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Reklam

İstanbul Ümraniye’de yaşanan silahlı saldırı sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen saldırıda ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olayın ardından ortaya atılan iddialarda birçok ünlü ismin adı geçince mesele iyice büyümüştü. 

İddiaya göre süreç, Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başlayan süreçte olan arabulucu olarak devreye giren Kubilay Kundakçı'ya olmuştu. 

 Saldırının, olay yerine çakarlı araçlarla gelen bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, saldırıyı düzenleyen kişinin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edilmişti. 

Dün akşam saatlerinde tam liste verilmemekle beraber Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi yakalanmış ve gözaltına alınmıştı.

Daha sonra gözaltına alınanlar arasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi olduğu da ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz dakikalarda cinayetin azmettiricilerinden biri olarak Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. 

Burak Doğan'ın haberine göre İzzet Yıldızhan “suçluyu kayırma” suçundan gözaltına alındı. Yıldızhan’ın silahlı saldırıdan sonra Bilal Kaan Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtiği iddia ediliyor.

Reklam

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
Reklam
