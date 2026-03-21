Hakan Ural'ın Eski Damat Adayı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Övdüğü Ortaya Çıktı

Hakan Ural'ın Eski Damat Adayı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Övdüğü Ortaya Çıktı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.03.2026 - 23:15

Ümraniye’de hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı’nın ardından yaşananlar gündemden düşmüyor. Soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, hem ailenin açıklamaları hem de şüphelilere dair detaylar dikkat çekti. Hakan Ural'ın kızının eski sevgilisi olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu yerlere göklere sığdıramadığı anlar ortaya çıktı.

İstanbul Ümraniye’de yaşanan silahlı saldırı sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

İstanbul Ümraniye’de yaşanan silahlı saldırı sonucu 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen saldırıda ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın çıkış noktasına ilişkin iddialar ise oldukça çarpıcıydı.

İddiaya göre süreç, Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başladı. Bu süreçte Kubilay Kundakçı’nın da devreye girdiği ve ikisini barıştırmak üzere stüdyonun önüne gitmeleriyle saldırıya uğradıkları öne sürülmüştü. 

Saldırının, olay yerine çakarlı araçlarla gelen bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, saldırıyı düzenleyen kişinin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edildi. 

Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada, aralarında Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.

Cinayetin baş şüphelilerinden biri olarak adı geçen Alaattin Kadayıfçıoğlu, aslında magazin gündemine de uzak bir isim değil.

Cinayetin baş şüphelilerinden biri olarak adı geçen Alaattin Kadayıfçıoğlu, aslında magazin gündemine de uzak bir isim değil.

Kadayıfçıoğlu'nun adını geçmişte hem Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu hem de Sibel Can ve Hakan Ural'ın kızı Melisa Ural ile yaşadığı ilişkilerle duymuştuk. 

Yaşanan olayın ardından Kadayıfçıoğlu’nun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, Hakan Ural’ın yıllar önce yaptığı bir açıklama da yeniden dolaşıma girdi.

Ural’ın sunuculuğunu yaptığı programda, kızının sevgilisi olduğu dönemde Kadayıfçıoğlu için kullandığı ifadeler dikkat çekti. Söz konusu görüntülerde Ural’ın, “Bu benim damat olacak gibi duruyor. Vallahi çok terbiyeli bir çocuk. Analizimi yaptım, çocuk aslan gibi, pırıl pırıl, dünyalar iyisi...” şeklinde konuştuğu görüldü.

İşte o anlar:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
