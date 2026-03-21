Hakan Ural'ın Eski Damat Adayı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nu Övdüğü Ortaya Çıktı

Rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen saldırıda ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayın çıkış noktasına ilişkin iddialar ise oldukça çarpıcıydı.

İddiaya göre süreç, Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başladı. Bu süreçte Kubilay Kundakçı’nın da devreye girdiği ve ikisini barıştırmak üzere stüdyonun önüne gitmeleriyle saldırıya uğradıkları öne sürülmüştü.

Saldırının, olay yerine çakarlı araçlarla gelen bir grup tarafından gerçekleştirildiği iddia edilirken, saldırıyı düzenleyen kişinin Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edildi.

Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturmada, aralarında Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu toplam 8 kişi gözaltına alındı.