Üç Aydır İçeride Olan Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı

Mektup, Övüç'ün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

“Canım takipçilerim, beni sevenler, kalbinde bana yer açan güzel insanlar...

Biliyorum... Beni merak ediyorsunuz. Ben de sizi özlüyorum, hem de her geçen gün biraz daha derinden, biraz daha sızlayarak... Yaklaşık üç aydır, suçsuz yere Çorlu Karatepe Cezaevi’nde, tek kişilik bir hücrede tutuklu bulunuyorum. Sessizliğin en derininde, yalnızlığın en ağır halinde... Ama bilin ki, kalbim hala sizinle atıyor.

Ne kadar daha ayrı kalacağımızı bilmiyorum... Günleri sayıyorum, dualara sığınıyorum. En çok da yeniden sizlere kavuşacağım o anın hayaliyle ayakta kalıyorum. Çünkü insanı yaşatan şey umut... Ve benim umudum sizsiniz.

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da, her ne kadar demir kapılar ardında olsam da, gönlüm sizinleydi. Çok şükür ki yetimlerin, dul ablaların ve ihtiyaç sahiplerinin kalbine bir nebze de olsa dokunabildik. Çünkü iyilik; ne duvar tanır, ne kapı... İyilik, sadece kalpten kalbe yol bulur.

Bu bayram, belki yan yana değiliz... Ama bilin ki dualarımda hep beraberdik, yine beraberiz. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları, kalbinizden geçen tüm güzel niyetleri kabul eylesin.

Dilerim ki; gözyaşlarının yerini tebessümün aldığı, savaşların ve acıların sustuğu, adaletin gerçekten hissedildiği bir dünyada buluşuruz... O gün gelene kadar, ben umudumu da sevgimi de kaybetmeyeceğim.

Sizi çok özledim... Çok.'