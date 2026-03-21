Üç Aydır İçeride Olan Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı

Üç Aydır İçeride Olan Murat Övüç Cezaevinden Mektup Yazdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.03.2026 - 19:34

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve kendine has tarzıyla geniş bir kitleye ulaşan Murat Övüç, bir süredir cezaevinde bulunuyordu. Uzun zamandır sessizliğini koruyan Övüç’ten bu kez dikkat çeken bir hamle geldi. Bayram öncesinde kaleme aldığı duygusal mektup ortaya çıktı. 

Murat Övüç, sosyal medya paylaşımları ve kendine has çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Murat Övüç, sosyal medya paylaşımları ve kendine has çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Renkli kişiliği, dobra tavırları ve geniş takipçi kitlesiyle uzun yıllardır magazin dünyasının en dikkat çeken figürleri arasında yer alıyor. Ancak Övüç, bir süredir hakkında başlatılan soruşturma kapsamında cezaevindeydi. 

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle yürütülen süreç sonucunda tutuklanarak Çorlu Karatepe Cezaevi’ne gönderildiği öğrenilmişti. Yaklaşık üç aydır tek kişilik hücrede kaldığı belirtilen Övüç’ten bu süreçte uzun süre herhangi bir açıklama gelmemişti.

Geçtiğimiz saatlerde Murat Övüç'ün bayram öncesi cezaevinden bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz saatlerde Murat Övüç'ün bayram öncesi cezaevinden bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Mektup, Övüç'ün sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

“Canım takipçilerim, beni sevenler, kalbinde bana yer açan güzel insanlar...

Biliyorum... Beni merak ediyorsunuz. Ben de sizi özlüyorum, hem de her geçen gün biraz daha derinden, biraz daha sızlayarak... Yaklaşık üç aydır, suçsuz yere Çorlu Karatepe Cezaevi’nde, tek kişilik bir hücrede tutuklu bulunuyorum. Sessizliğin en derininde, yalnızlığın en ağır halinde... Ama bilin ki, kalbim hala sizinle atıyor.

Ne kadar daha ayrı kalacağımızı bilmiyorum... Günleri sayıyorum, dualara sığınıyorum. En çok da yeniden sizlere kavuşacağım o anın hayaliyle ayakta kalıyorum. Çünkü insanı yaşatan şey umut... Ve benim umudum sizsiniz.

Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’da da, her ne kadar demir kapılar ardında olsam da, gönlüm sizinleydi. Çok şükür ki yetimlerin, dul ablaların ve ihtiyaç sahiplerinin kalbine bir nebze de olsa dokunabildik. Çünkü iyilik; ne duvar tanır, ne kapı... İyilik, sadece kalpten kalbe yol bulur.

Bu bayram, belki yan yana değiliz... Ama bilin ki dualarımda hep beraberdik, yine beraberiz. Hepinizin Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları, kalbinizden geçen tüm güzel niyetleri kabul eylesin.

Dilerim ki; gözyaşlarının yerini tebessümün aldığı, savaşların ve acıların sustuğu, adaletin gerçekten hissedildiği bir dünyada buluşuruz... O gün gelene kadar, ben umudumu da sevgimi de kaybetmeyeceğim.

Sizi çok özledim... Çok.'

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
