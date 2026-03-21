onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Yüzü Dolgudan Geçilmeyen Kuşum Aydın Filtresiz Son Halini Paylaştı!

Yüzü Dolgudan Geçilmeyen Kuşum Aydın Filtresiz Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.03.2026 - 16:46

Yıllardır estetik operasyonlarıyla konuşulan Kuşum Aydın, bu kez filtresiz haliyle gündem oldu. Yüz gerdirme operasyonu için bıçak altına yatmaya karar verdiği öğrenilen Kuşum Aydın'ın operasyon öncesi görüntüler olay yarattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk televizyonlarının en renkli, en “kendine has” ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kuşum Aydın’ı tanımayan yoktur!

Türk televizyonlarının en renkli, en “kendine has” ve en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kuşum Aydın’ı tanımayan yoktur!

90’lı yıllardan itibaren ekranlarda görmeye alıştığımız, özellikle magazin programları ve eğlence dünyasındaki çıkışlarıyla hafızalara kazınan Kuşum Aydın; sahne tarzı, açıklamaları ve yıllar içindeki değişimiyle her daim gündemde kalmayı başaran isimlerden biri oldu.

Ancak kendisi sadece ekran performansıyla değil, yıllardır geçirdiği estetik operasyonlar ve özellikle yüzüne yaptırdığı işlemlerle de sık sık konuşuldu. Zaman zaman sosyal medyada gündem olan değişimiyle dikkat çeken Kuşum Aydın’ın yüzü, uzun süredir “en çok estetik yaptıran ünlüler” listelerinde başı çeken detaylardan biri haline gelmişti. Hatta öyle ki; yıllardır birçok dolgu ve estetik işlem yaptıran Kuşum Aydın’ın, son dönemlerde yüzünün son halini pek göstermemeyi tercih ettiği de gözlerden kaçmamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde ise Kuşum Aydın’la ilgili dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı! Ünlü ismin yüz gerdirme operasyonu için bıçak altına yattığı öğrenildi.

Operasyon öncesinde paylaşılan filtresiz ve photoshopsuz görüntüler ise sosyal medyada adeta olay yarattı. Uzun süredir merak edilen “doğal hali” ilk kez bu kadar net şekilde ortaya çıkarken, Kuşum Aydın’ın yüzündeki dolguların zamanla deforme olmuş ve yer yer parçalanmış görünümü dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler, kullanıcılar arasında büyük yankı uyandırırken; birçok kişi şaşkınlığını gizleyemedi. Şimdi ise gözler ameliyat sonrası ortaya çıkacak yeni görünüme çevrildi. Kuşum Aydın’ın operasyon sonrası nasıl bir değişim geçireceği şimdiden merak konusu olmuş durumda!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın