onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hayatını Kaybeden Kubilay Kundakçı'nın Annesi Canlı Yayında Aleyna Kalaycıoğlu'na Beddua Etti

Hayatını Kaybeden Kubilay Kundakçı'nın Annesi Canlı Yayında Aleyna Kalaycıoğlu'na Beddua Etti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.03.2026 - 18:24

Ümraniye’de hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı’nın ardından ailesinin canlı yayındaki sözleri gündem oldu. Acılı anne, Aleyna Kalaycıoğlu'na beddua etti. Gözler soruşturmada!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Ümraniye’de yaşanan ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay gündemdeki yerini koruyor.

Ümraniye’de yaşanan ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay gündemdeki yerini koruyor.

İstanbul Ümraniye’de rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırı, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ağır yaralanmasına ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine sebep olmuştu. 

İddiaya göre olaylar zinciri, rapçi Vahap Canbay’ın (Canbay & Wolker) eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başlamıştı. 

Canbay'ın Aleyna Kalaycıoğlu ile araları iyi olan yakın arkadaşı 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kundakçı’dan yardım isteyerek stüdyonun önüne gittiği, ancak grup araç içerisinde beklerken, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen bir grubun ateş açtığı ortaya çıkmıştı.

Saldırıyı düzenleyen ve Kundakçı'nın ölümüne sebep olan kişinin Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edilmişti.

Saldırıyı düzenleyen ve Kundakçı'nın ölümüne sebep olan kişinin Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edilmişti.

Olay sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında sosyal medya ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, baş şüpheli olduğu ileri sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu aranıyordu.

Geçtiğimiz dakikalarda soruşturma kapsamında Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında olduğu 8 kişi yakalandı ve gözaltına alındı.

Birkaç saat önce hayatını kaybeden Kubilay Kundakçı'nın acılı anne ve babası canlı yayındaki açıklamalarıyla gündeme oturdu.

Acılı anne Ülker Kundakçı, cinayeti azmettirdiği iddiasıyla gözaltı süresi uzatılan Aleyna Kalaycıoğlu'na beddua etti. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Ülker Kundakçı, canlı yayında Kalaycıoğlu'na 'Allah belanı versin Aleyna' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın