Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da Aralarında Olduğu 8 Kişi Gözaltında

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.

Cinayetin ardından Aleyna Kalaycıoğlu da gözaltına alındı.

İddiaya göre, rapçi Canbay & Wolker grubundan Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istedi.

Canbay, araları iyi olduğu öğrenilen arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan (21) yardım istedi. Kubilay Kaan Kundakçı , Vahap Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte, Aleyna Kalaycıoğlu’nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

Grup araç içerisinde beklediği sırada, iddiaya göre olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüpheliler saldırı gerçekleştirdi. Şüphelilerden Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeki gruba ateş açtığı iddia edildi. Kubilay Kaan Kundakçı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ile birlikte M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Z.K.(50)'yi gözaltına aldı. Öte yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.