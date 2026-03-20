onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Alaattin Kadayıfçıoğlu Kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu Sevgili mi?

Alaattin Kadayıfçıoğlu Kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu Sevgili mi?

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2026 - 21:10

Ümraniye’de yaşanan ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayın yankıları sürerken, soruşturmada adı geçen isimler de tek tek gündeme geliyor. Bu isimlerden biri de iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu oldu. Hakkındaki iddialar ve Aleyna Kalaycıoğlu ile olan bağlantısı ise merak konusu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alaattin Kadayıfçıoğlu Kimdir, Ne İş Yapıyor?

Alaattin Kadayıfçıoğlu Kimdir, Ne İş Yapıyor?

İddialarla gündeme gelen Alaattin Kadayıfçıoğlu, iş dünyasının tanınmış ailelerinden birine mensup. Aslen Diyarbakırlı olan Kadayıfçıoğlu, denizcilik, enerji ve petrol sektörlerinde faaliyet gösteren köklü bir ailenin üyesi olarak biliniyor.

Babası Bilal Kadayıfçıoğlu’nun sahibi olduğu şirketler aracılığıyla iş dünyasında yer alan genç isim, aynı zamanda lüks yaşamı ve sosyal çevresiyle de dikkat çekiyordu. Aile, geçmişte spor dünyasına da yatırım yaparak adından söz ettirmişti.

Kadayıfçıoğlu’nun adı daha önce magazin gündeminde de yer almış, özellikle Zehra Çilingiroğlu ile yaşadığı ilişki uzun süre konuşulmuştu.

Aleyna Kalaycıoğlu ile Aşk İddiası ve Gündeme Düşen Suçlama

Aleyna Kalaycıoğlu ile Aşk İddiası ve Gündeme Düşen Suçlama

Son günlerde ise Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun adı çok daha ciddi iddialarla anılıyor. Ümraniye’de yaşanan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, Kadayıfçıoğlu’nun şüpheli olarak arandığı öne sürüldü.

Öte yandan, Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgili olduklarına dair iddialar da gündeme geldi. Bu iddialar henüz taraflar tarafından doğrulanmış değil; ancak soruşturmayla birlikte magazin kulislerinde hızla yayıldı.

Genç futbolcu Kubilay Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayda, maktulün babasının da Kadayıfçıoğlu’nu işaret ettiği iddiaları gündemi daha da alevlendirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın