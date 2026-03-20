Alaattin Kadayıfçıoğlu Kimdir? Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu Sevgili mi?

Son günlerde ise Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun adı çok daha ciddi iddialarla anılıyor. Ümraniye’de yaşanan saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada, Kadayıfçıoğlu’nun şüpheli olarak arandığı öne sürüldü.

Öte yandan, Aleyna Kalaycıoğlu ile sevgili olduklarına dair iddialar da gündeme geldi. Bu iddialar henüz taraflar tarafından doğrulanmış değil; ancak soruşturmayla birlikte magazin kulislerinde hızla yayıldı.

Genç futbolcu Kubilay Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayda, maktulün babasının da Kadayıfçıoğlu’nu işaret ettiği iddiaları gündemi daha da alevlendirdi.