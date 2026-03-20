article/comments
Saldırıda Hayatını Kaybeden Kubilay Kundakçı’nın Ailesinden Aleyna Kalaycıoğlu'na Sert Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2026 - 17:20

Ümraniye’de yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ardından hem olayın detayları hem de aileden gelen açıklamalar yürek burktu. Genç futbolcunun annesi ve babası olay hakkında konuştu.

İstanbul Ümraniye’de rapçi Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen silahlı saldırı, büyük bir trajediye dönüştü.

Olayda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralanırken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında dikkat çeken gelişmeler de yaşandı. Rapçi Canbay’ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu’nun gözaltına alınması, gündeme damga vurdu.

Yaşanan acı olayın ardından konuşan baba Cemil Kundakçı, oğlunun olayla hiçbir ilgisinin olmadığını ve tamamen iyi niyetle orada bulunduğunu ifade etti. Baba Kundakçı’nın “Oğlum arabuluculuk yapmak için gitmişti” sözleri yürek burktu.

Olayın detaylarından ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesinin açıklamasından bahsetmiştik:

21 yaşında hayatını kaybeden Kubilay Kundakçı’nın annesi ise Rojda Altıntaş’a yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Acılı anne, Aleyna Kalaycıoğlu’na yönelik şu sözleri kullandı:

“Aleyna Kalaycıoğlu gözaltında. Allah benimle onu karşı karşıya getirsin. Oğlum melek gibiydi. Kimseye zararı yoktu. Abla diye sarılırdı, saygılıydı, tertemiz bir çocuktu. Ablası dediği insan şimdi onun celladı oldu.”

Anne Kundakçı’nın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
