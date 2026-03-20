onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Aleyna Kalaycıoğlu’nun Annesinden “Canbay Kızıma Şiddet Uyguladı” İddiası!

Aleyna Kalaycıoğlu’nun Annesinden “Canbay Kızıma Şiddet Uyguladı” İddiası!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2026 - 16:41

İstanbul Ümraniye’de yaşanan ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay Aleyna Kalaycıoğlu ve eski sevgilisi Vahap Canbay’ın da adının geçmesiyle birlikte geniş yankı uyandırdı. 2. Sayfa'nın haberine göre en çarpıcı açıklama, Aleyna’nın annesinden geldi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim…

Kaynak: 2. Sayfa

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Survivor sonrası hem sosyal medya hem de müzik kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, bir dönem rapçi Canbay ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

Survivor sonrası hem sosyal medya hem de müzik kariyeriyle adından sıkça söz ettiren Aleyna Kalaycıoğlu, bir dönem rapçi Canbay ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelmişti.

Gündeme bomba gibi düşen olay ise Dudullu’daki bir stüdyo çevresinde yaşandı. İddialara göre taraflar arasında çıkan gerilim kısa sürede büyüdü ve olay silahlı çatışmaya dönüştü.

Olay, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye Sıddık Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay, bir süre önce ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden iletişime geçmek istedi.

Bu süreçte taraflarla iyi ilişkileri olduğu belirtilen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan arabuluculuk yapması istendi. Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Kalaycıoğlu’nun Dudullu’daki stüdyosunun önüne gitti.

Ancak gece, beklenmedik bir şekilde trajediye dönüştü. İddiaya göre stüdyo önünde araç içinde bekleyen gruba, olay yerine gelen çakarlı lüks araçlardaki kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

A.K. isimli şüphelinin ateş açtığı öne sürülürken, kurşunların hedefi olan Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç futbolcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Detaylar için:

Olayın yankıları sürerken, gözler Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay arasındaki ilişkiye çevrildi. İkilinin daha önce ayrılıp barıştığı ve çalkantılı bir süreç yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Olayın yankıları sürerken, gözler Aleyna Kalaycıoğlu ile Vahap Canbay arasındaki ilişkiye çevrildi. İkilinin daha önce ayrılıp barıştığı ve çalkantılı bir süreç yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise 2. Sayfa'ya dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kızının Canbay ile ilişkisi boyunca üç kez ayrıldığını ve bu süreçte ciddi problemler yaşandığını belirtti.

Hatta bir tartışmada Canbay’ın Aleyna’ya fiziksel müdahalede bulunduğunu, kafa attığını iddia etti.

Kızının sürekli tehdit edildiğini ve psikolojik baskı gördüğünü söyledi.

Olay günü Aleyna’nın Dudullu’daki stüdyoda olduğunu, Canbay’ın ise arkadaşlarıyla birlikte stüdyo önüne geldiğini ifade etti.

Canbay’ın bir arkadaşının Aleyna’yı arayıp “kendini öldürecek” dediğini aktardı.

Aleyna’nın önce arka kapıdan ayrıldığını, daha sonra köpeğini almak için geri döndüğünü ve olayın bu sırada yaşandığını söyledi.

Hayatını kaybeden Kubilay için ise “Çok çok üzüldüm, bir can gitti” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Zuhal Kalaycıoğlu ayrıca olayın tüm detaylarını ilerleyen süreçte Aleyna Kalaycıoğlu’nun kendisinin açıklayacağını da belirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın