Aleyna Kalaycıoğlu’nun Annesinden “Canbay Kızıma Şiddet Uyguladı” İddiası!

Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ise 2. Sayfa'ya dikkat çeken iddialarda bulundu.

Kızının Canbay ile ilişkisi boyunca üç kez ayrıldığını ve bu süreçte ciddi problemler yaşandığını belirtti.

Hatta bir tartışmada Canbay’ın Aleyna’ya fiziksel müdahalede bulunduğunu, kafa attığını iddia etti.

Kızının sürekli tehdit edildiğini ve psikolojik baskı gördüğünü söyledi.

Olay günü Aleyna’nın Dudullu’daki stüdyoda olduğunu, Canbay’ın ise arkadaşlarıyla birlikte stüdyo önüne geldiğini ifade etti.

Canbay’ın bir arkadaşının Aleyna’yı arayıp “kendini öldürecek” dediğini aktardı.

Aleyna’nın önce arka kapıdan ayrıldığını, daha sonra köpeğini almak için geri döndüğünü ve olayın bu sırada yaşandığını söyledi.

Hayatını kaybeden Kubilay için ise “Çok çok üzüldüm, bir can gitti” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Zuhal Kalaycıoğlu ayrıca olayın tüm detaylarını ilerleyen süreçte Aleyna Kalaycıoğlu’nun kendisinin açıklayacağını da belirtti.