Rapçi Canbay'ın Aracına Yapılan Saldırıda Genç Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı Hayatını Kaybetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 12:09

Bayram tatili için İstanbul’a giden genç futbolcu, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kars 36 Spor camiası, Kubilay Kaan Kundakçı’nın vefatıyla büyük üzüntü yaşadı.

İlerleyen anlarda saldırının rapçi Canbay'ın aracına yönelik olduğu öğrenildi. Saldırı sonrası ünlü rapçinin eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. 

Kaynak - TGRT Haber

Acı haberi kulübü duyurdu.

Kars 36 Spor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Kars 36 spor camiamızı yasa boğan acı bir olay yaşandı. Futbolcumuz Kubilay Kaan Kundakçı, dün akşam İstanbul’da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç futbolcumuzun vefatı, ailesi başta olmak üzere spor camiamızda büyük üzüntüye neden oldu. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer vererek üzüntüsünü dile getirdi.

Canbay'ın aracına saldırı sonrası eski sevgilisi gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından kapsamlı bir operasyon başlattı. Araçta bulunan rapçi Canbay’ın ifadesini alan polis, deliller ve öne sürülen bağlantılar doğrultusunda soruşturmanın yönünü magazin dünyasına çevirdi. Saldırının, Canbay’ın kısa süre önce yollarını ayırdığı eski sevgilisi, müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu ile ilişkili olabileceği iddiası gündeme geldi. Bunun üzerine Kalaycıoğlu gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve olayın bir “hesaplaşma” olup olmadığının ayrıntılı biçimde araştırıldığı öğrenildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
