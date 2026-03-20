Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile Evlilik Sözleşmesini Yeniledi: İlginç Maddeler Şaşırttı

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez ile Evlilik Sözleşmesini Yeniledi: İlginç Maddeler Şaşırttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 09:53

Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez’e geçen yıl 5 milyon dolarlık tektaşla evlenme teklifi etmişti. Çiftin, ilk kızları Alana Martina doğduktan sonra imzaladığı evlilik sözleşmesi yıllar sonra gündeme gelmişti. Ronaldo ve Georgina sözleşmeyi yeniledi.

Daha önceki sözleşmeleri de ses getirmişti.

Daha önceki sözleşmeleri de ses getirmişti.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, sadece sahadaki başarılarıyla değil, özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Ronaldo, çocuklarının annesi ve 9 yıldır birlikte olduğu Georgina Rodriguez ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. 2016’dan bu yana birlikte olan çift, geçtiğimiz aylarda evlenme kararı almış ve evlilik sözleşmesiyle de gündeme gelmişti.

Yeni sözleşmelerindeki maddeler de çok konuşulacak.

Yeni sözleşmelerindeki maddeler de çok konuşulacak.

Ünlü çift, son günlerde evlilik sözleşmesiyle yeniden gündeme geldi. Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez sözleşmeyi yeniledi ve yeni maddeler ekledi.

Yeni evlilik sözleşmesinde öne çıkan maddeler:

  • Georgina’ya ömür boyu aylık 144 bin dolar ödenecek.

  • Ronaldo’nun bireysel tatilleri olacak; Georgina bu tatillere katılmayacak.

  • Lüks yaşam, tatil ve diğer harcamalar Ronaldo tarafından güvence altına alınacak.

  • 5,6 milyon dolarlık malikanenin tapusu Georgina’nın üzerine olacak.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
