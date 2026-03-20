İsrail, Mescid-i Aksa'yı 59 Yıl Sonra İlk Kez Bayram Namazında Yasakladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 09:34

İsrail, İran’a yönelik saldırılarının ardından kapattığı Mescid-i Aksa’yı Ramazan Bayramı’nda da açmadı. Bayram namazı için gelen Filistinlilere müdahale edildi, cemaat namazlarını sokak ve caddelerde kılmak zorunda kaldı. Böylece 1967’den bu yana ilk kez Aksa’da bayram namazı yapılamadı.

Halk bayram namazını sokaklarda kıldı.

İsrail, 28 Şubat’taki İran saldırıları sonrası kapattığı Mescid-i Aksa’yı Ramazan Bayramı’nda da Filistinlilere kapalı tuttu. Bayram namazı kılmak isteyenlere müdahale eden İsrail güçleri nedeniyle cemaat namazını sokak ve caddelerde kılmak zorunda kaldı.

1967'den sonra ilk kez bayram namazı kılınamadı.

İsrail’in bu uygulaması nedeniyle, Batı Şeria’nın işgali sırasında 1967’deki Altı Gün Savaşları’ndan bu yana ilk kez, 59 yıl aradan sonra Mescid-i Aksa’da bayram namazı kılınamadı. Kudüs’te uygulanan kısıtlamalar Filistinlilerin yanı sıra Arap ve İslam ülkelerinin tepkisini çekerken, işgal devletinin Mescid-i Aksa’yı, son dönemde yürüttüğü Kudüs’ün statüsünü değiştirme çabaları kapsamında kapattığı yorumları yapılıyor.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
