İsrail, Mescid-i Aksa'yı 59 Yıl Sonra İlk Kez Bayram Namazında Yasakladı

İsrail, İran’a yönelik saldırılarının ardından kapattığı Mescid-i Aksa’yı Ramazan Bayramı’nda da açmadı. Bayram namazı için gelen Filistinlilere müdahale edildi, cemaat namazlarını sokak ve caddelerde kılmak zorunda kaldı. Böylece 1967’den bu yana ilk kez Aksa’da bayram namazı yapılamadı.