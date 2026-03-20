Benzine Beklenen Tarihi Zam Geldi: Bayram Sabahı Motorin 70 Lirayı Geçti

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 09:11

Petrol fiyatlarındaki savaş kaynaklı artış, akaryakıt fiyatlarını peş peşe yükseltti. Eşel mobil uygulaması kalkınca pompaya yansıyacak zamlar da büyüdü. Milyonlar, bayramın ilk gününe büyük bir zam haberiyle başladı.

Motorin 70 TL'nin üstüne çıktı.

20 Mart 2026 itibarıyla motorin fiyatlarına 5,18 TL’lik büyük bir zam geldi. Normalde artış 5,76 TL olacaktı, ancak Eşel Mobil Sistemi sayesinde 58 kuruş pompaya yansıtılmadı. Böylece geriye kalan zam, büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde motorin fiyatını 70 TL’nin üzerine çıkardı.

Zam sonrası akaryakıt fiyatları şehir ve bölgelere göre şöyle oluştu:

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 62,00 TL

  • Motorin: 71,10 TL

  • LPG: 30,49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 61,86 TL

  • Motorin: 70,96 TL

  • LPG: 29,89 TL

Ankara

  • Benzin: 62,97 TL

  • Motorin: 72,22 TL

  • LPG: 30,37 TL

İzmir

  • Benzin: 63,25 TL

  • Motorin: 72,50 TL

  • LPG: 30,29 TL

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
