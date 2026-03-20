Memurlar İçin Yönetmelik Değişiyor "Usta-Çırak" Sistemi Geliyor

Yönetmeliğe göre, yeterli eğitici bulunamazsa ya da kurumların fiziki imkânları elvermezse hizmet içi eğitimler hizmet alımı yöntemiyle de verilebilecek. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ise düzenlemede suistimale açık noktalar bulunduğunu belirterek, özellikle muğlak ifadeler ve geniş takdir yetkisinin uygulamada sorun yaratabileceği uyarısında bulundu. Hamzaçebi, aday memurlar için staj belgesinin yanı sıra sınav şartı getirilebilmesine ve başarısız sayılanların asli memurluğa atanamamasına dikkat çekerek, bunun keyfi uygulamalara kapı aralayabileceğini söyledi. “Usta-çırak” ifadesinin ise memuriyet açısından yeni ve alışılmadık bir yaklaşım olduğunu vurguladı.