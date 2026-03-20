onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Memurlar İçin Yönetmelik Değişiyor "Usta-Çırak" Sistemi Geliyor

Memurlar İçin Yönetmelik Değişiyor "Usta-Çırak" Sistemi Geliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 08:41

Aday memurların yetiştirilmesine ilişkin mevcut genel yönetmelik yürürlükten kaldırıldı; yerine memurların eğitim ve yetiştirilme süreçlerini yeniden düzenleyen yeni bir yönetmelik yayımlandı. Yeni metinde en dikkat çeken başlıklardan biri ise kamu personeli için “usta-çırak” modeline benzer bir uygulamanın öngörülmesi oldu.

Kaynak - Cumhuriyet/Mustafa Çakır

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Eğitmen kadrosunda kimlerin yer alacağı şekillendi.

Eğitmen kadrosunda kimlerin yer alacağı şekillendi.

Yeni yönetmeliğe göre memurlara verilecek hizmet içi eğitimler, kurumların ihtiyaçları ile kalkınma planı, stratejik plan, yıllık programlar ve üst politika belgelerindeki hedefler doğrultusunda şekillenecek. Eğitim süreçlerinde ise kurum içindeki uzman personelin yanı sıra diğer kurumlardan yetkin isimler, akademisyenler ve daha önce üst kademe kamu yöneticiliği yapmış kişiler de eğitici olarak görev alabilecek.

Sendikalar konuya temkinli yaklaşıyor.

Sendikalar konuya temkinli yaklaşıyor.

Yönetmeliğe göre, yeterli eğitici bulunamazsa ya da kurumların fiziki imkânları elvermezse hizmet içi eğitimler hizmet alımı yöntemiyle de verilebilecek. Büro-İş Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ise düzenlemede suistimale açık noktalar bulunduğunu belirterek, özellikle muğlak ifadeler ve geniş takdir yetkisinin uygulamada sorun yaratabileceği uyarısında bulundu. Hamzaçebi, aday memurlar için staj belgesinin yanı sıra sınav şartı getirilebilmesine ve başarısız sayılanların asli memurluğa atanamamasına dikkat çekerek, bunun keyfi uygulamalara kapı aralayabileceğini söyledi. “Usta-çırak” ifadesinin ise memuriyet açısından yeni ve alışılmadık bir yaklaşım olduğunu vurguladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın