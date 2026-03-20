"Müttefiklere Neden Haber Vermediniz?" Sorusuna Trump'ın Verdiği Cevap Ortamı Buz Kestirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile yaptığı görüşmede, İran’a yönelik saldırılar öncesinde müttefiklere neden önceden bilgi verilmediğini “Pearl Harbor” benzetmesiyle anlattı. Trump’ın, “Sürprizi Japonya’dan daha iyi kim anlayabilir?” ifadeleri Japon heyetinde kısa süreli şaşkınlık yarattı. Buna rağmen Başbakan Takaiçi, görüşmenin ardından Trump’a desteğini yineledi.