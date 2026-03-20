"Müttefiklere Neden Haber Vermediniz?" Sorusuna Trump'ın Verdiği Cevap Ortamı Buz Kestirdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.03.2026 - 08:20

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae ile yaptığı görüşmede, İran’a yönelik saldırılar öncesinde müttefiklere neden önceden bilgi verilmediğini “Pearl Harbor” benzetmesiyle anlattı. Trump’ın, “Sürprizi Japonya’dan daha iyi kim anlayabilir?” ifadeleri Japon heyetinde kısa süreli şaşkınlık yarattı. Buna rağmen Başbakan Takaiçi, görüşmenin ardından Trump’a desteğini yineledi.

Trump'ın Japonları şok eden göndermesi kameralara yansıdı:

Gönderme sonrası da Japon başbakan, Trump'a desteğini yineledi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, yaşanan gerilime karşın ülkesinin ABD’nin İran’a yönelik saldırılarına destek verdiğini açıkladı. Takaiçi, “İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemeli” derken, Tahran’ın Körfez ülkelerine dönük misillemelerini ve Hürmüz Boğazı’nı kapatma hamlesini de sert sözlerle eleştirdi. Küresel ekonominin ağır bir tehdit altında olduğunu söyleyen Takaiçi, buna rağmen dünya barışını sağlayabilecek tek liderin Donald Trump olduğuna inandığını belirtti.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
