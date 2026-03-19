Model Grubu Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hayranlar adeta nostaljiye boğuldu.

Videonun altına ise şu not düşüldü:

“Mesajlarınızdan ve paylaşımlarınızdan anladığımız kadarıyla bizi özlemişsiniz. Biz de sizi özledik! Herkes başka bir yerde olduğu için online’da buluşup size ‘Pembe Mezarlık’ı çalıp söylemek istedik ☺️

Not: Provalar tam gaz devam ediyor. Çok kısa süre sonra üçümüz fiziki olarak bir arada olacağız ve size provalardan şahane videolarla geleceğiz 😉

Ve evet, hesapların şifrelerini hatırladık :)

10 yıl sonra, her şeyin başladığı yerde, İzmir’de kavuşuyoruz değil mi?

Herkese şimdiden iyi bayramlar 🫶🏻”