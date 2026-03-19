Model Grubu Yıllar Sonra Bir Araya Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.03.2026 - 21:52

Bir döneme damga vuran Model grubu yeniden bir araya geldi! Önce sosyal medyada birbirlerini takibe alan grup üyelerinden şimdi de “Pembe Mezarlık” performansı geldi. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen grup, paylaştıkları video ve notla hayranlarını hem şaşırttı hem de heyecanlandırdı. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türk rock müziğine damga vuran, özellikle Pembe Mezarlık, Değmesin Ellerimiz ve Buzdan Şato gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan Model grubu, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

Dağılmalarının ardından her biri kendi yoluna devam eden grup üyeleri, uzun süredir birlikte bir proje yapmıyordu.

İlk olarak grup üyelerinin yeniden birbirlerini sosyal medyada takibe almaları dikkat çekmiş, geri dönüş hazırlığında olduklarına dair iddialar konuşulmaya başlanmıştı. Grubun Ankara, İstanbul, İzmir ve Konya'daki konser tarihlerinin açıklanmasının ardından yapılan paylaşım hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırdı!

Grup üyeleri, uzun bir aranın ardından buluşarak en sevilen şarkılarından biri olan “Pembe Mezarlık”ı birlikte söyledi.

Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada yayılırken, hayranlar adeta nostaljiye boğuldu.

Videonun altına ise şu not düşüldü:

“Mesajlarınızdan ve paylaşımlarınızdan anladığımız kadarıyla bizi özlemişsiniz. Biz de sizi özledik! Herkes başka bir yerde olduğu için online’da buluşup size ‘Pembe Mezarlık’ı çalıp söylemek istedik ☺️

Not: Provalar tam gaz devam ediyor. Çok kısa süre sonra üçümüz fiziki olarak bir arada olacağız ve size provalardan şahane videolarla geleceğiz 😉

Ve evet, hesapların şifrelerini hatırladık :)

10 yıl sonra, her şeyin başladığı yerde, İzmir’de kavuşuyoruz değil mi?

Herkese şimdiden iyi bayramlar 🫶🏻”

Model grubu, yıllar sonra 15 Mayıs'taki İzmir konseriyle geri dönüyor!

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
