Bilal Kadayıfçıoğlu Kimdir? Bilal Kadayıfçıoğlu'nun Oğlu Kim?

İş dünyasının yakından tanıdığı isim Bilal Kadayıfçıoğlu, aslen Diyarbakırlıdır. Kadayıfçıoğlu, denizcilik, yatçılık ve petrol sektörlerinin önde gelen bir şirketin sahibidir. Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Kadayıfçıoğlu, spor camiasının da tanınmış simalarından biri.

Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında Diyarbekirspor’u satın alarak kulüp başkanlığı yaptı. Son olarak İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirilen bir cinayetin ardından Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kim olduğu merak edildi.

Öte yandan Bilal Kadayıfçıoğlu geçen aylarda Antalya’da meydana gelen bir trafik kazasıyla gündeme gelmişti. İki otomobilin çarpışması sonucu Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralanmış, 2 kişi ise hayatını kaybetmişti.