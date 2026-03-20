Bilal Kadayıfçıoğlu Kimdir? Bilal Kadayıfçıoğlu'nun Oğlu Kim?

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2026 - 19:03

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde iddiaya göre çakarlı araçla gelen şahıslar silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı yaşamını yitirdi. Saldırıyı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun işlediği ileri sürüldü. Magazin ve sosyetenin yakından tanıdığı Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu olduğu öğrenildi. Peki, Bilal Kadayıfçıoğlu kimdir?  Bilal Kadayıfçıoğlu ne iş yapar?

Bilal Kadayıfçıoğlu Kimdir?

İş dünyasının yakından tanıdığı isim Bilal Kadayıfçıoğlu, aslen Diyarbakırlıdır. Kadayıfçıoğlu, denizcilik, yatçılık ve petrol sektörlerinin önde gelen bir şirketin sahibidir. Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Kadayıfçıoğlu, spor camiasının da tanınmış simalarından biri. 

Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında Diyarbekirspor’u satın alarak kulüp başkanlığı yaptı. Son olarak İstanbul Ümraniye'de gerçekleştirilen bir cinayetin ardından Bilal Kadayıfçıoğlu'nun kim olduğu merak edildi. 

Öte yandan Bilal Kadayıfçıoğlu geçen aylarda Antalya’da meydana gelen bir trafik kazasıyla gündeme gelmişti. İki otomobilin çarpışması sonucu Bilal Kadayıfçıoğlu ve kuzeni Metin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 4 kişi ise yaralanmış, 2 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun Oğlu Kim?

İstanbul'da, Kars 36 Spor'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Cinayeti Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun işlediği öne sürüldü. 

Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
