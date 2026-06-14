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Ne Kepçe Kullandı Ne Vinç: Çöpe Atılmış Su Deposunu Eve Dönüştürdü

Ne Kepçe Kullandı Ne Vinç: Çöpe Atılmış Su Deposunu Eve Dönüştürdü

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
14.06.2026 - 12:06
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Ev fiyatlarının el yaktığı bu dönemde, yaratıcı bir inşaatçı ezberleri bozan bir projeye imza attı. Çevreye atılmış eski bir plastik su deposunu ve atık ahşap paletleri alan usta tasarımcı, ne kepçe kullandı ne de servet harcadı. Ortaya çıkan 'Hobbit evi' tarzındaki yer altı sığınağını görenler gözlerine inanamadı.

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Geleneksel ev inşaatlarındaki uçuk maliyetler, insanları her geçen gün daha yaratıcı ve alternatif çözümler üretmeye itiyor.

Geleneksel ev inşaatlarındaki uçuk maliyetler, insanları her geçen gün daha yaratıcı ve alternatif çözümler üretmeye itiyor.

Bunun en son ve en çarpıcı örneği, Rampe Global tarafından paylaşılan benzersiz bir geri dönüşüm projesiyle gözler önüne serildi. Çevreye atık veya moloz olarak terk edilen devasa bir beyaz plastik su deposu, ağır iş makinelerine ihtiyaç duyulmadan, sadece insan gücüyle yuvarlanarak araziye getirildi ve bir 'mikro evin' ana iskeletine dönüştürüldü.

Geleneksel bir binada en pahalı aşamalardan biri olan "yapı" kısmı, bu projede hazır bir su deposuyla çözülmüş oldu.

Geleneksel bir binada en pahalı aşamalardan biri olan "yapı" kısmı, bu projede hazır bir su deposuyla çözülmüş oldu.

Su geçirmez, dayanıklı ve uzun ömürlü olan bu silindirik hacim, el yordamıyla kazılan bir yamaca yerleştirilerek fantastik bir yaşam alanının temeli haline getirildi.

Projeyi sadece estetik değil, aynı zamanda son derece işlevsel kılan detay ise "yarı gömülü" yapısı oldu.

Projeyi sadece estetik değil, aynı zamanda son derece işlevsel kılan detay ise "yarı gömülü" yapısı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı verilerine göre; tamamen veya kısmen toprakla korunan evler, toprağın termal kararlılığından yararlanıyor. Yüzeyin birkaç metre altındaki sıcaklığın yıl boyunca stabil kalması sayesinde, bu hobbit evi yazın aşırı sıcaklardan, kışın ise dondurucu soğuklardan pasif bir konfor çözümüyle korunuyor. Yamaç içine yerleştirilen depo, hem doğayla bütünleşiyor hem de dış etkenlere karşı yapının stabilitesini artırıyor.

İnşaatın en dikkat çekici ve dönüştürücü aşaması ise cephe tasarımı oldu.

İnşaatın en dikkat çekici ve dönüştürücü aşaması ise cephe tasarımı oldu.

Atık ahşap paletlerden sökülen tahtalar, tankın silindirik şekline uyum sağlayacak şekilde kavisli bir çerçeveyle ön cepheye kaplandı. Böylece endüstriyel su deposu görüntüsü tamamen kayboldu.

Bu görünüm, koyu renkli tamamen yuvarlak bir kapı ve dairesel bir bölmeli pencerenin monte edilmesiyle tamamlandı.

Bu görünüm, koyu renkli tamamen yuvarlak bir kapı ve dairesel bir bölmeli pencerenin monte edilmesiyle tamamlandı.

Cephenin üst kısmına uygulanan yeşil çatı (bitki örtüsü) sayesinde ev, dışarıdan bakıldığında arazinin doğal bir eğimiymiş gibi görünerek peyzajın içinde adeta kamufle oldu.

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Projenin iç mekan görüntüleri ise izleyenleri şaşkına çeviriyor.

Projenin iç mekan görüntüleri ise izleyenleri şaşkına çeviriyor.

Tankın kavisli yapısından kaynaklanan zemin problemi, düzleştirilmiş bir taban ve ahşap kaplamalarla çözüldü. İçeriye adım atıldığında endüstriyel bir plastik deposunun içinde olunduğuna dair hiçbir iz kalmazken; kompakt, işlevsel ve son derece korunaklı bir sığınak hissi yaratıldı.

Atık malzemelerin yeniden kullanımı, düşük maliyet, yüksek ısı yalıtımı ve güçlü bir görsel tasarımı bir araya getiren bu mini Hobbit evi projesi; doğaya zarar vermeden ve servet harcamadan da konforlu bir yaşam alanı inşa edilebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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