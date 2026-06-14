Ne Kepçe Kullandı Ne Vinç: Çöpe Atılmış Su Deposunu Eve Dönüştürdü
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Ev fiyatlarının el yaktığı bu dönemde, yaratıcı bir inşaatçı ezberleri bozan bir projeye imza attı. Çevreye atılmış eski bir plastik su deposunu ve atık ahşap paletleri alan usta tasarımcı, ne kepçe kullandı ne de servet harcadı. Ortaya çıkan 'Hobbit evi' tarzındaki yer altı sığınağını görenler gözlerine inanamadı.
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Geleneksel ev inşaatlarındaki uçuk maliyetler, insanları her geçen gün daha yaratıcı ve alternatif çözümler üretmeye itiyor.
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Geleneksel bir binada en pahalı aşamalardan biri olan "yapı" kısmı, bu projede hazır bir su deposuyla çözülmüş oldu.
Projeyi sadece estetik değil, aynı zamanda son derece işlevsel kılan detay ise "yarı gömülü" yapısı oldu.
İnşaatın en dikkat çekici ve dönüştürücü aşaması ise cephe tasarımı oldu.
Bu görünüm, koyu renkli tamamen yuvarlak bir kapı ve dairesel bir bölmeli pencerenin monte edilmesiyle tamamlandı.
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Projenin iç mekan görüntüleri ise izleyenleri şaşkına çeviriyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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