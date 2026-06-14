Ne Kepçe Kullandı Ne Vinç: Çöpe Atılmış Su Deposunu Eve Dönüştürdü

Tankın kavisli yapısından kaynaklanan zemin problemi, düzleştirilmiş bir taban ve ahşap kaplamalarla çözüldü. İçeriye adım atıldığında endüstriyel bir plastik deposunun içinde olunduğuna dair hiçbir iz kalmazken; kompakt, işlevsel ve son derece korunaklı bir sığınak hissi yaratıldı.

Atık malzemelerin yeniden kullanımı, düşük maliyet, yüksek ısı yalıtımı ve güçlü bir görsel tasarımı bir araya getiren bu mini Hobbit evi projesi; doğaya zarar vermeden ve servet harcamadan da konforlu bir yaşam alanı inşa edilebileceğini tüm dünyaya kanıtlıyor.