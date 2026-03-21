Edis'in Rafet El Roman'ın Yalancı Şahidim Cover'ı Ortalığı Ayağa Kaldırdı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Türk pop müziğinin en güçlü erkek vokallerinden Edis, bu kez sahne performansıyla gündeme damga vurdu. Uzun süredir konuşulan cover’ı sonunda Youtube'da yayınlandı, sosyal medya adeta ayağa kalktı. 

Edis, Türkiye’de pop müziğin son yıllardaki en iddialı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Çıkardığı hit şarkılar, milyonları aşan dinlenme sayıları ve sahne enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Edis, sadece müziğiyle değil; tarzı, dansları ve sahne şovlarıyla da fark yaratıyor. 

Her konserinde adeta görsel bir şölen sunan Edis, attığı her adımla olay olurken pop müzikteki yerini her geçen gün daha da sağlamlaştırıyor.

Bir süredir konserlerinde seslendirdiği Yalancı Şahidim performansıyla konuşulan Edis, bu kez o anları resmen yayınladı!

İlk olarak 2024 yılında konserlerinde söylemeye başladığı bu cover, geçtiğimiz saatlerde Edis’in resmi kanalında konser görüntülerinden derlenen bir kliple paylaşıldı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan performans, dinleyenlerden tam not aldı. 

Rafet El Roman’ın unutulmaz parçasına getirdiği modern ve duygusal yorum, Edis’in vokal gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medyada “orijinalini aratmıyor” yorumları yapılırken, cover kısa sürede büyük beğeni topladı.

Edis'in Yalancı Şahidim'ini sizler için şöyle bırakalım.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
