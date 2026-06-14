Özşen Madencilik İşçileri Açlık Grevinde: “Bizim Tabutlarımızı Alırsınız”

Eylemlerini 24 gün boyunca yer üstünde sürdürdüklerini ancak herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten işçiler, bu nedenle direnişi yer altına taşıdıklarını söyledi. Madenciler, haklarını almadan madenden çıkmayacaklarını ifade etti.

Madenciler, yaklaşık 1200 metre yer altında açlık grevini sürdürüyor. Açlık grevindeki bir işçi, “Yer üstünde hiçbir çözüm bulamadık. Buradan ancak bizim cenazemiz çıkar. Açız, sadece suyla duruyoruz.” sözleriyle yaşanan duruma dikkat çekti.

Bir başka madenci ise, “Madencinin hakkı yer üstünde aranamıyor, yer altında aranıyor. Sonucu ne olursa olsun bu şekilde arayacağız. Karanlıkta yaşayanlar karanlıkta ölür.” diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.

Bir madenci ise yer üstündeki arkadaşlarından ve sendika avukatlarından bilgi almadan dışarı çıkmayacaklarını vurgulayarak, “Biz bu davamızda kararlıyız. Ya öleceğiz ya hakkımızı alacağız.” ifadelerini kullandı.

İşçiler, üç aydır ödenmeyen maaşlarının, bir yıldır ödenmeyen mesai ücretlerinin ve emekli olan işçilerin tazminat haklarının ödenmesini talep ediyor. Ayrıca işten çıkarılan işçilerin geri alınması ve çalışma koşullarının iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun hâle getirilmesi isteniyor.