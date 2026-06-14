Özşen Madencilik İşçileri Açlık Grevinde: “Bizim Tabutlarımızı Alırsınız”
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Edirne’de bulunan Özşen Madencilik’te çalışan işçiler, ücret ve tazminatlarını alamadıkları için greve çıkmıştı. Madenciler, grevin 25. gününde açlık grevine başladı. Yer altındaki madene giren işçiler, “Biz bu davamızda kararlıyız. Ya öleceğiz ya hakkımızı alacağız.” ifadelerini kullandı.
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Edirne’de bulunan Özşen Madencilik’te çalışan işçiler, maaş, mesai ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle greve çıkmıştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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